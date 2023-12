Cinthia Fernández se suma a la tendencia de microbikinis más buscados

Cinthia Fernández esta vez no pasó desapercibida en Instagram. Para la ocasión, la bailarina compartió un video luciendo un microbikini blanco que resalta sus atributos y encantos, dejando a todos boquiabiertos con su espectacular bronceado y tonificada figura.

Con sus casi 5.8 millones de seguidores, Cinthia Fernández comparte sus vacaciones, momentos íntimos, con sus hijas, diversos proyectos laborales, y se mantiene muy activa y, por supuesto, despliega su estilo osado y más audaz. Esta vez arrancó el verano con un microbikini blanco que se llevó todas las miradas.

Mira el video

La publicación rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios halagadores por parte de sus seguidores. Muchos destacaron lo bien que luce Cinthia Fernández en el traje de baño blanco y los elogios no tardaron en llegar. Sin duda alguna, la bailarina sabe cómo llamar la atención y mantener a todos pendientes de sus publicaciones.

Cinthia Fernández es conocida por su carisma y su estilo único. Siempre se ha caracterizado por ser una mujer segura de sí misma y hasta el momento no teme mostrar su cuerpoy su vida tal como son. En esta ocasión, el microbikini blanco resaltó sus curvas y dejó al descubierto su figura escultural.

Mira el video

Además de los halagos por parte de sus seguidores, en los últimos meses Cinthia Fernández recibió un montón de críticas por la forma en que cria a sus hijas. “Varias cosas quiero decirles, me tienen los h… llenos preguntando si las nenas se tiñeron. Cómprense una vida, decisión de ellas se quisieron teñir. Se hicieron un balayage que no le toca las raíces y con el sol les queda más rubio. Decisión de ellas, ¿estamos? ¿Algo más? ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se ocupan de sus hijos?”.