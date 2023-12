El gran amor de Miguel Bosé desvela la peor noticia: “De esta no salgo”

Miguel Bosé y Nacho Palau convivieron juntos y tuvieron un romance que duró 26 años. En 2018 la pareja decidió poner punto y final a su historia de amor. La primera decisión que tomó el cantante fue que dos de sus hijos se quedaran con él y los otros dos con el escultor.

Tras esta situación, iniciaron una batalla legal, pues Nacho Palau consideraba que se trataba de un proyecto de familia y que los hermanos debían estar unidos, pero lamentablemente la Justicia le dio la razón a Miguel Bosé y no se admitió ningún parentesco.

Nacho Palau y Miguel Bosé estuvieron 26 años juntos.

Ahora después de su paso por el concurso “Supervivientes” y haber sido diagnosticado de cáncer hace 8 meses, cuando señaló que estaba curadísimo, Nacho Palau será entrevistado para el programa de Telecinco “De viernes” y contará sobre su estado de salud y además cargará en contra de Miguel Bosé.

Miguel Bosé según Nacho Palau es manipulador nato.

En un adelanto del programa, Nacho Palau da la peor noticia: “Fste verano me han vuelto a diagnosticar de un cáncer, hay un momento que dices no puedo más de esta no salgo y para qué”. Y es que a su salida del programa “Supervivientes”, y de haber obtenido el tercer lugar, empezó una lucha contra la enfermedad.

De hecho, el ex de Miguel Bosé se dedica a recaudar fondos por las calles de Valencia para que continúen las investigaciones de la AAEC. Nacho Palau sostiene la importancia de pedir dinero para esta causa, además señala que cualquier ayuda será bienvenida.

Ahora que tiene que experimentar esta recaída y además ceñirse a la Justicia, ya que la demanda contra Miguel Bosé por filiación no fue posible, Nacho Palau vuelve a arremeter en contra del cantante: “De Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le da la gana. Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro”.