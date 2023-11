Netflix: de que trata el thriller de suspenso y romance que es furor

Netflix ha vuelto a capturar la atención de sus suscriptores y lanzó este mes un estreno de producción británica, que según la plataforma FlixPatrol ya es la tendencia número 1 a nivel mundial. Entre las películas que ofrece la plataforma de streaming de terror y suspenso, ahora vamos a poder encontrar "Encierro", el nuevo thriller psicológico que rompe records.

La película, originalmente llamada Locked In, es dirigida por Nour Wazzi y escrita por Rowan Joffe. El film, que sumerge a sus espectadores en una trama llena de secretos y traiciones, ha superado las millones de reproducciones y dura alrededor de 93 minutos, es decir, menos de 2 horas.

Famke es unas de sus protagonistas y es recordada por su papel de Jean Grey, en las primeras tres entregas de la saga de X-Men. Fuente: Netflix

Encierrro es un film lleno de romance y enigmas. La trama sigue la vida de Lina (Rose Williams), una joven recién casada que se ve molesta y confrontada por la hostilidad de su milloranaria y despediada suegra, Katherine (Fanke Janssen), quien la lleva a estar sumergida en un juego psicológico.

"Al despertar de un coma, Katherine no puede moverse ni hablar. Cuando una enfermera le enseña a comunicarse con guiños, consigue expresar una palabra: matar", versa la sinopsis oficial de Netflix. En el universo y misterio que encierra la película, el espectador se pregunta ¿quien es la verdadera víctima?.

La pelicula explora la complejidad de las relaciones familiares y los oscuros secretos que pueden tener. Fuente: Netflix

Por parte de la crítica cinematrográfica, la película no ha recibido buenos comentarios. The Guardian la describió como “mucha intriga sin resolución” y sostuvo que, a pesar de su corta duración, es “demasiado larga y poco armada”. Heaven Of Horror llegó a conclusiones similares, argumentando: “La historia es definitivamente intrigante, pero se pone muy lenta y se siente mucho más larga de lo que es”.