Taylor Swift está en boca de todos con la última primicia

En los últimos tres años, Bad Bunny era el artista indiscutible en Spotify y ostentaba el título como el más escuchado en el mundo. Pero este 2023 fue desplazado por Taylor Swift con un total de un poco más de 26,000 millones de reproducciones en la plataforma de streaming..

En su cuenta de Instagram, Taylor Swift agradeció con unas sinceras plabras: "Um ok, ¿esto es irreal? Solo quería decir a cualquiera que haya escuchado mi música este año, en cualquier parte del mundo, gracias. Ser nombrado el mejor artista mundial de Spotify en 2023 es realmente el mejor regalo de cumpleaños/vacaciones que podrías haberme dado".

Taylor Swift está muy agradecida con sus fans.

Mientras recibe esta noticia, Taylor Swift hizo su última presentación en Brasil el pasado domingo para cerrar su paso por Latinoamérica. Para seguir celebrando, la cantante además anunció que estrenará una versión extendida por streaming de su película “Taylor Swift: The Eras Tour”, que saldrá a la luz el próximo 13 de diciembre para festejar su 34 cumpleaños.

Este será otro éxito más para Taylor Swift, quien escribió en su cuenta de Instagram: “Se acerca mi cumpleaños y he pensado que una forma divertida de celebrar el año que hemos pasado juntos sería poner a su disposición la película del concierto de The Eras Tour para que la vean en casa”, señaló. Y es que son casi 3 horas de duración de una gira cargada de experiencias y muchas emociones.

Taylor Swift en su gira The Eras Tour.

Fue esta semana que la plataforma sueca de streaming musical más importante del mundo hizo el anuncio y dio a conocer estos números. Ellos cuentan con más de 547 millones de usuarios y en su lista, además de clasificar a los artistas con más reproducciones como Taylor Swift, seguida de Bad Bunny, The Weekend y Drake, también dio a conocer los temas que más se escucharon.

Miley Cyrus ocupó el puesto # 1 con Flowers, canción que se quedó en la memoria durante este año con mil 600 millones de reproducciones. La siguen Kill Bill, de SZA; As it Was, de Harry Styles; Seven, de Jung Kook y Latto, que debutó en su momento en el #1 de Spotify Global y no podía faltar, en el quinto sitio, Peso Pluma con Eslabón Armado con Ella baila sola.