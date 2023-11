Usando lencería, Julieta Poggio eleva la temperatura y muestra sus encantos al natural

Julieta Poggio jamás imaginó que su paso por el programa “Gran Hermano” le daría tanta fama. Desde entonces le llueven numerosas oportunidades laborales, ya que se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión argentina. De momento, la modelo y bailarina disfruta intensamente de estos instantes y confirmó el nuevo proyecto que se trae entre manos.

Ahora Julieta Poggio confesó que está super entusiasmada, porque dará un nuevo paso y no será como participante del reality, sino que será panelista de “Gran Hermano”. “Tengo una ventaja y es que yo fui jugadora, estuve ahí adentro y entiendo un montón de cosas, que, quizás no es lo mismo que verlo desde afuera. Yo creo que eso me va a ayudar un montón para poder analizar el juego y opinar”.

Julieta Poggio vive un gran momento.

Esta nueva responsabilidad que asumirá Julieta Poggio en la próxima edición de “Gran Hermano”, después de quedarse con el tercer puesto por el voto del público en la pasada edición, es pura adrenalina. En tan solo un año ha tenido la oportunidad de trabajar en teatro, diversos programas de televisión y en el mundo del streaming.

Julieta Poggio ya palpita el verano.

De hecho, Julieta Poggio es muy activa en su cuenta de Instagram, donde comparte las buenas nuevas con sus seguidores a través de sus historias y además regala imágenes impactantes en el que muestra sus encantos al natural sin filtros ni retoques.

Mira el video

A sus 21 años, Julieta Poggio cumple su más anhelado sueño y se divierte al máximo. Trabaja con diferentes campañas y sigue con sus clases de danza, donde es bien recibida y es muy querida por sus alumnas. En uno de sus últimos posteos, la modelo deslumbró con un minivestido de flores y los elogios no se hicieron esperar.