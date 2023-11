Celeste Muriega sacude las redes con una candente sesión fotográfica

El próximo 7 de diciembre la bailarina e influencer Celeste Muriega y el actor Christian Sancho se darán el anhelado “sí, quiero” en una boda muy distinta. Transmitirán la previa y la fiesta por streaming. La pareja prepara un reality, en el que se podrán ver todos los preparativos y los detalles de la ceremonia.

Celeste Muriega tiene 34 años y su carrera se elevó cuando participó en el año 2015 en el “Bailando” programa que lidera Marcelo Tinelli en la televisión argentina. Además hoy esta bailarina participa de una serie para la revista Playboy y de una puesta teatral llamada “Sex”, que fue allí donde conoció al actor y formaron su vínculo amoroso.

Mira el video

Y es que esta bailarina es su cuenta de Instagram derrocha total sensualidad con cada uno de sus posteos. Recientemente compartió los adelantos de los siete capítulos de la serie “Playboy celebrities” en los que Celeste Muriega explota su potencial artístico y erótico.

En este espacio Celeste Muriega se deja ver como nunca antes. Su belleza única resalta a través de sus candentes y sensuales bailes que dejan muy poco a la imaginación. Ella se ha convertido en una apasionada del streaming y le va de maravilla en esta incursión.

Mira el video

Celeste Muriega además dio detalles de cómo fue la idea del casamiento. “Hubo propuesta en la obra de teatro Sex. Me dijo: ‘¿Te casarías conmigo?’”, recordó ella y contó que, en aquel momento, no sabía si la propuesta era real. Y Sancho señaló: “Como nunca me había casado, no fue algo que premedité. Después de mucho tiempo, en un programa de radio se lo pregunté en vivo”, dijo y agregó: “Siento que el matrimonio es para siempre”.