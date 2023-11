En microbikini, Rocío Guirao Díaz sacude las redes y se lleva todas las miradas

Rocío Guirao Díaz, la reconocida modelo y personalidad de la televisión argentina, ha vuelto a acaparar la atención de las redes sociales con sus sensuales fotos en microbikini. A pesar de haberse alejado del mundo del espectáculo, Rocío sigue siendo una figura pública muy querida por sus seguidores, quienes no dudan en elogiar su belleza y carisma.

Actualmente, Rocío Guirao Díaz reside en Miami, donde se ha dedicado por completo a sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la modelo encontró un espacio para ella misma y decidió formarse como instructora de yoga. Hoy en día, Rocío no solo disfruta de dar clases en la playa, sino que también lanzó una aplicación de bienestar que promueve un estilo de vida saludable y equilibrado.

Rocío Guirao Díaz se siente fenomenal a sus 39 años.

A pesar de haber dejado atrás su carrera en el mundo del espectáculo, Rocío Guirao Díaz sigue siendo una figura icónica en el mundo del entretenimiento. Su belleza natural y su carisma innato conquistan a miles de seguidores y hoy ellos no dudan no dudan en expresar su admiración por ella a través de sus publicaciones de Instagram.

Rocío Guirao Díaz sorprende a sus seguidores.

Las recientes fotos de Rocío Guirao Díaz luciendo un diminuto microbikini han causado sensación en Instagram. Con su escultural figura y su radiante sonrisa, la modelo mostró que sigue siendo una verdadera diosa del verano. Sus seguidores no han dejado pasar la oportunidad para elogiarla y halagarla por su belleza atemporal.

En un posteo de Instagram, Rocío Guirao Díaz dejó en claro: “Ser flaca no es sínonimo de estar saludable. MI ANTES: Si bien siempre fui activa, no hacía ejercicio físico bien planeado, dormía pocas horas y encima comía super mal! Era normal estar cansada, no tener fuerza y enfermarme seguido. MI DESPUÉS: Hoy a mis 39 años tengo más fuerza y energía que a mis 20! Sí, 20 años después, no me siento igual que a los 20 sino que me siento MEJOR! El cambio? Alimentación basada en comida real, entrenamiento de fuerza para desarrollar masa muscular y mucho yoga para nutrir mi paz mental. Y otra cosa importante: tengo una rutina que me ayuda a respetar mis 8 horas diarias de sueño”, dijo.