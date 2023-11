Luciendo transparencias, la hija de Johnny Depp eleva la temperatura de las redes

La elegancia y carisma de Lily Rose Depp quedaron plasmados en su reciente publicación en Instagram. A través de una serie de imágenes, demostró su innegable atractivo y estilo, evidenciando por qué es considerada un ícono en el mundo de la moda y la actuación. Su habilidad para encantar a la audiencia con su gracia y belleza sigue intacta.

"The Idol", fue una serie donde Lily Rose tuvo un rol principal junto a The Weeknd, fue objeto de opiniones encontradas. La representación femenina en la serie generó controversia, especialmente por su naturaleza explícita, aunque la interpretación de Lily Rose fue ampliamente aclamada.

Lily Rose Depp demostró que heredó el talento de su padre Johnny Depp.

El éxito de la serie "The Idol" en su plataforma de streaming, protagonizada por Lily Rose y The Weeknd, es innegable. La serie captó la atención del público, situándose como una de las más vistas de la primera mitad del año. Sin embargo, como no tuvo los resultados esperados esta fue levantada por la producción.

Lily Rose Depp, con 24 años y una impresionante base de seguidores en Instagram, se ha consolidado como una de las modelos más destacadas a nivel mundial. Su legado franco-estadounidense, sumado a la fama de sus padres Johnny Depp y Vanessa Paradis, la ha posicionado como una figura prominente en la moda y el cine.

Lily Rose Depp conquista a sus fans con sus diversos looks.

En esta oportunidad, Lily Rose Depp compartió un carrusel de fotos en la mencionada red social de la camarita que deslumbró a sus seguidores. En las mismas aparece, en la cocina, luciendo una blusa que se caracteriza por tener transparencias y una mini falda de seda que enalteció su belleza y escultural figura.