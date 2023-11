Candela Márquez presume de su escultural figura con un diminuto bikini

Cada vez que Candela Márquez inicia un proyecto se toma un descanso para echar la mirada atrás y darse el tiempo de reflexionar, sentir y aprender de los momentos que experimentó durante esa etapa. Esta actriz española radicada en México y Estados Unidos se siente completa y a pesar de que está soltera, vive enamorada del amor.

Tras terminar la obra de teatro “Los amantes perfectos”, Candela Márquez se tomó unas cortas vacaciones y aprovechó los días soleados. En su cuenta de Instagram lució un microbikini que le quedó a la perfección. La actriz recibió miles de elogios y comentarios, pues mostró sus atributos y enamoró a todos.

Candela Márquez luce perfecta en microbikini.

Y es que Candela Márquez hoy disfruta de su soltería y le basta con quererse y respetarse a sí misma, a su familia y amigos. Es por eso que hoy muestra su mejor versión en la dulce espera de conocer algún día a un compañero de vida por el que sienta respeto y admiración mutua.

“Ya he tenido eso en relaciones anteriores y ha sido algo maravilloso. La vida tiene etapas de amores y esos hermosos recuerdos siempre los llevaré conmigo”, dijo Candela Márquez, quien no cierra sus puertas al amor, sino que mientras no aparezca esa persona, ella se dedica a sanar su mente y espíritu.

El tipo de hombre perfecto que espera encontrar Candela Márquez debería tener las siguientes características: que sea maduro, que sepa divertirse, que no tenga prejuicios y que sea caballeroso. “Yo soy muy cariñosa y me gusta sentir esa reprocidad”, señaló la actriz.