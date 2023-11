El radical cambio de look de Tini Stoessel que enamora a sus fans

Tini Stoessel sorprendió a todos su fans y seguidores al mostrarse con un extravagante cambio de look. La interprete de "Mienteme" y "Cúpido" subió un video a sus redes mostrándole a sus más de 22 millones de seguidores, su nuevo estilo. En el video la podemos ver con la cabeza tapada con un gorrito de lana pero al costado se ve claramente que tiene el pelo rubio platinado.

La cantante acompaño el reel con el pie "flashFlashhposeposeeeeee". Además, aprovechó para mostrar la nueva canción que canta junto a Emilia Mernes y que estrenaron hace apenas unos días, "La Original". Mernes no tardó en contestar el reel de Instagram con halagos a su amiga, “Kiiii, ¿y esa rubia?” comentó.

Tini Stoessel publica un video en el que muestra a sus fans un nuevo estilo que nunca antes había tenido. Fuente: Instagram @tinistoessel

El posteo de Tini Stoessel generó una gran repercusión en sus fans que no tardaron en llenar su publicación de halagos. Pero también algo más llamo la atención de los seguidores. El mismo día, su ex pareja, el futbolísta argentino Rodrigo de Paul publicó una foto de él en su Instagram, con la camiseta del Atlético de Madrid, con el mismo color de pelo.

El jugador acompañó su publicación escribiendo "3 más y seguimos". Pero los medios y el mundo del espectáculo no tardaron en establecer una relación entre la ex pareja y tomar esto como un guiño de una posible reconciliación. Es que pareciera que la cantante y el futbolísta se pusieron de acuerdo para sorprender con sus nuevos looks.

El posteo de Rodrigo De Paul despertó rumores de una posible renconciliación. Fuente: Instagram @rodridepaul

Tini y Rodrigo anunciaron su separación a través de las redes en junio de este año, luego de estar dos años en una relación. “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, había escrito la cantante argentina en aquel momento.