Paulina Rubio sacó las garras por Shakira: “No me toquen a mi Shak”

Cuando Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación, nadie imaginó que la situación se saldría de control. La cantante colombiana alivió su duelo y no paró de sacar canciones como “Te felicito”, “Monotonía”, “TQG” y la “Music session 53” con Bizarrap con las que claramente se desahogó a través de sus letras, pero que ambién hicieron que su carrera resurgiera como la espuma.

De hecho, muchos calificaron a Shakira de “resentida” y esperan que no vuelva a sacar otro tema que tenga que ver con su ex. Simplemente le desean que supere esa etapa. Sin embargo, Paulina Rubio festejó lo valiente que fue la barranquillera y señaló que si esa era la manera de superar la separación, bienvenida sea.

Paulina Rubio defiende a Shakira.

Paulina Rubio fue la invitada del podcast de la diseñadora española Vicky Martín Berrocal y ante la pregunta sobre Shakira, la chica dorada sacó las garras por su colega. “Amo a Shak, déjenla. Lo tenía que hacer también, pero no importa. La rueda no está inventada, la rueda ya se inventó”, dijo. “A mí me encanta Shak. Yo soy por Shak y no me toquen a mi Shak. Es que tenía, o volverse loca, o sacar la canción y que se volvieran locos”, señaló Paulina Rubio.

Paulina Rubio también admitió que sus canciones “Si supieran” y “Mío” las escribió basada en sus propias experiencias. Es por ello que Vicky Martín Berrocal le recordó a Paulina que esto no es nuevo y ella le dio un espaldarazo a Shakira porque también lo hizo por desahogo.

Mira el video

Paulina Rubio destacó: “Y también Perales, y también Joan Manuel Serrat. Claro, uno va sacando el colmillo y yo creo que el mayor error de la mujer es enamorarse. ¿Quién es Paulina ante eso? Es la mejor Paulina. Yo no voy a cegarme nunca a decir no al amor”.