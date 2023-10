Frente al espejo, Marie Claire Harp deja poco a la imaginación al enseñar su figura esbelta

Esta venezolana se las trae. Marie Claire Harp es una reconocida modelo y presentadora afincada en México. Siempre alegre y entusiasta, ella ha dejado a todos boquiabiertos con su última sesión de fotos. Frente al espejo, esta belleza de ojos claros y cabello dorado mostró su figura esbelta sin complejos.

En el post de Instagram, Marie Claire Harp junto al carrusel de fotos escribió: “¿1 o 2 ? Hoy me siento muy bonita ! Así que solo comentarios bonitos”. Uno de los primeros en contestarle fue Nicola Porcella quien le escribió: “Así de seria no hiciste las fotos”, y otras personas: “Bonita, no, increíble, guapísima como siempre, la mejor artista venezolana que tiene México”, y más.

Marie Claire Harp posa frente al espejo.

La figura esbelta de Marie Claire Harp es el resultado de años de dedicación y disciplina. La modelo se ha mantenido fiel a una rutina de ejercicio constante y una alimentación saludable. Su cuerpo tonificado y sus curvas definidas son el reflejo de su compromiso con un estilo de vida sano y con una vida plena.

Sin embargo, más allá de su apariencia física, Marie Claire Harp también es conocida por su inteligencia y talento. Es una artista versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes en la gran pantalla. En su último paso por La Casa de Los Famosos, aunque fue una de las primeras eliminada, supo ganarse el corazón de los televidentes con su carisma.

Marie Claire Harp pidió comentarios bonitos.

Otro de sus polémicas más recientes, es que Marie Claire Harp tuvo que reaccionar a la controversia que generó Alicia Machado al denunciar por violencia de género a su ex y pareja actual de esta conductora, José Manuel Figueroa. “Conmigo ha sido totalmente diferente y espero que así siga. En el momento que yo vea que hay una agresión no solo de su parte, sino de cualquier persona, yo accederé judicialmente, que es lo que hay que hacer”, dijo. Lo rumores que corren son que Marie Claire lo dejó…