Anitta posa en la piscina y deja a todos sin aliento

Anitta, siempre impacta con sus publicaciones en redes y ahora lució al máximo su figura perfecta en una serie de fotografías que la muestran junto a la piscina, utilizando un traje de baño de dos piezas de color chocolate con detalles en rosa pastel, formado por un corpiño de corte triangulito y una bombacha colaless, tiro alto y ultracavada. También la cantante se mostró en la playa de Ceará, Brasil, jugando a la pelota. Las imágenes han obtenido más de un millón y medio de likes.

Se puede ver a la cantante disfrutando del calor en su país. Fuente: Instagram

La bella cantante que enciende Instagram con sus publicaciones, cuenta con más de 63 millones de seguidores. Las imágenes rápidamente se llenaron de comentarios halagando la tallada figura de Anitta. "Guapa", "Delicia", "Perfecta", son algunos de los adjetivos con los que sus fans describieron a la brasileña.

Anitta no sólo se destaca por su belleza. Esta hermosa mujer además de resaltar en el mundo del entretenimiento y la música, en sus más de 13 años de carrera, ha incursionado también como actriz de televisión y como bailarina. En Spotify, su canción más famosa ha superado las 500 millones de reproducciones. Estas cosas la convierten en una mujer sumamente inspiradora y exitosa.

Anitta nació en Río de Janeiro y actualmente tiene 30 años. Fuente: Instagram

La cantante de Versions of Me suele ser noticia en el mundo del espectáculo ya que constantemente reafirma su deseo de ser madre y formar una familia. Pero en una entrevista reciente, afirmó que esta enfocada en su carrera. "En este momento quiero tener familia y esas cosas", le dijo a InStyle "pero este personaje no me deja", afirmó.

Por personaje, Larissa de Macedo Machado, como es su nombre real, se refiere a "Anitta". La cantante también había declarado en otra entrevista anterior que deseaba tener una vida personal más privada. "Yo exponía mucho en redes sociales pero hoy en día estoy más relajada y ya no me preocupo tanto por las cosas que voy a hacer en el trabajo", dijo.