A sus 70 años, qué fue de la vida de Lyn May

Ninguna otra como Lyn May, la famosa actriz y bailarina mexicana, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Gracias a sus facciones exóticas y su talento y carisma en el escenario, a sus 70 años ella sigue mostrando juventud, pues se contagió de la energía de sus bailarines y movió sus caderas al ritmo de "La loba".

Desde su cuenta de Instagram, Lyn May posteó un video en el que demuestra su fuerza histriónica y física después de haber sufrido una fuerte caída en Monterrey. “Soy la reina de la jauría!!! Lyn May y sus lobas”, escribió junto a las imágenes en las que demuestra que la edad no es un impedimento para pasarla bien y disfrutar de lo que más le apasiona.

Mira el video

Con cincuenta años de trayectoria, Lyn May siempre ha presumido de su cinturita de 57 centímetros. Y es que desde muy joven Lin May forjó su carrera artística. Su amor y destreza por el baile se manifestó a los 16 años cuando debutó como bailarina en un cabaret llamado “El Zorro”, y más tarde fue contratada en el “Tropicana” de Acapulco.

Lyn May envía un mensaje de solidaridad con su gente de Acapulco.

En ese lugar conoció a Tin Tan y además un periodista le sugirió que viajara a Ciudad de México para que integrara el equipo de baile del programa “Siempre en domingo”. Desde ese momento su carrera despegó significativamente. Participó de la vida del espectáculo como quiso: cine, teatro, televisión y más.

Lyn May recuperó sus fuerzas tras la caída en Monterrey.

Hoy Lyn May también se solidarizó con Acapulco, su tierra natal. “Hoy mi corazón se llena de tristeza al pensar en la hermosa ciudad de Acapulco, mi hogar, que ha sido golpeada por el huracán Otis. Como alguien que nació y creció en Acapulco, esta situación me afecta de manera muy personal, ya que veo la tierra que amo y la comunidad que es mi familia, mis hermanos acapulqueños, enfrentar momentos tan difíciles”, escribió en su cuenta de Instagram.