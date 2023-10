Shakira habló de un hombre muy especial en su vida que conoció a los 21 años de edad

Shakira ha tenido muchos hombres importantes que ha pasado por su vida, parejas conocidas y anónimas, su padre William Mebarak, sus hijos Sasha y Milan, quienes son sus fieles cómplices y acompañantes en esta nueva etapa en Miami. Sin embargo, esta semana, la cantante, compartió el nombre de uno hombres muy especial que conoció cuando tenía 21 años de edad, quien ha dejado una huella imborrable en su corazón.

Así fue que, a través de un video, Shakira contó cómo conoció a este hombre cuando recién arrancaba su carrera en la música, cómo fue su relación con él y cómo le marcó su vida desde entonces.

Este hombre marcó la vida de Shakira.

"Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí", dijo la colombiana para “Service 95”, la plataforma editorial de Dua Lipa.

"A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije, '¿Pero, sobre qué?'. A lo que respondió, 'Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento'", recordó Shakira.

Shakira y Gabriel García Márquez están unidos por una estrecha amistad.

Ese hombre tan especial era nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, uno de los mejores escritores del mundo, quien vio en Shakira a una artista excepcional llena de historias para traspasar a sus hojas.

Shakira comentó que con el correr de los años su amistad creció y se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común. "Era muy obsesivo con su trabajo, podía editar sus libros hasta 9 veces. Y eso me recuerda a mí cuando estoy en el proceso de crear música. Siempre estaba en búsqueda de la perfección, y por eso casi lo consigue", expresó la cantante.

La colombiana reconoció haber sido muy feliz trabajando en el tema musical de la cinta “Amor en tiempos de cólera”, basada en el libro de Gabriel García Márquez. Una historia que, asegura, le inspiró para escribir canciones muy importantes de su carrera.