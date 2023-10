Fernando Colunga expone un inesperado secreto sobre su sexualidad

Fernando Colunga, el renombrado actor de telenovelas con 57 años de edad, ha sido objeto de interés en el mundo del espectáculo en los últimos tiempos debido a las conjeturas sobre su orientación sexual. La discreción con la que Colunga maneja su vida sentimental, manteniéndola alejada de la atención mediática, ha alimentado estas especulaciones.

El galán de la pantalla chica ha dejado claro que los años no pasan para él. Fuente: GettyImages

Para las personas que siempre se preguntaron por que el galán de telenovelas nunca dio a conocer su situación sentimental, recientemente el actor mexicano ha roto el silencio y habló sobre su mujer y las ganas de ser padre. Brindó una entrevista a la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube.

Aunque no ahondó en detalles, Colugna confirmó que se encuentra "muy contento" en el terreno amoroso y que su mujer "lo entiende y apoya, que es lo más importante". Sobre convertirse en padre, el actor agregó que “Yo todavía estoy en el proceso. Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera, de alguna forma me había ido sacando”.

Fernando Colunga ha dejado una huella imborrable en la industria de las telenovelas, destacándose en exitosas producciones de Televisa y Univisión, tales como "María, la del barrio" ,"La Usurpadora" y "Mañana es para siempre". Su destacada actuación en estas series lo consagra como uno de los máximos exponentes de este género televisivo.

María, la del barrio se estrenó oficialmente en 1995 y se convirtió en una de las novelas mexicanas más exitosas de todos los tiempos. Fuente: Televisa

El reconocido actor mexicano, Fernando Colunga, regresará a la televisión de su país en el esperado remake de "El Maleficio" una historia que en su versión original estuvo a cargo del fallecido y célebre actor, Ernesto Alonso.