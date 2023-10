Samadhi Zendejas deja en evidencia el mal trato que recibió de un actor argentino

Samadhi Zendejas está en boca de todos y esta vez no es, ni por su carrera actoral, ni por su belleza exuberante, sino por una exposición que realizó en sus cuentas oficiales. La misma tiene que ver con un mensaje que recibió de un actor argentino perteneciente a la farándula latina.

Hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram, puntualmente en las famosas historias, Samadhi Zendejas compartió un mensaje que recibió del actor argentino Horacio Pancheri. Este mismo fue una respuesta ante un video que publicó la actriz mexicana en sus estados.

Mira el video

El repudiable comentario que recibió Samadhi Zendejas de Horacio Pancheri fue el siguiente: “Verg@ que es fea eh”. Ante este mensaje, la actriz nacida en Ciudad de México decidió exponerlo y dejar en evidencia la clase de persona que es esta persona. Con un video, la protagonista de la telenovela Vuelve a mí hizo un descargo sobre este episodio.

Samadhi Zendejas empezó diciendo: “Buenos días, estoy aquí arreglándome para sentirme un poco más linda, para sentirme un poco más bonita, que es algo que no piensa todo el mundo y es respetable, por ejemplo Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio Pancheri insultándome y usando una palabra que no me atrevería a mencionar.”

Samadhi Zendejas reveló el mensaje que recibió de Horacio Pancheri.

La declaración de Samadhi Zendejas continuó así: “Yo respeto tu opinión, sé que no me lo querías mandar a mí, se lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, que tan positivo es compartir ese tipo de cosas. Por comentarios como el tuyo, muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas y yo he tratado durante todos estos años que me siguen demostrar que siendo auténtica, que siendo tú puedes ser hermosa, que no necesitan un estereotipo. Hay que tener mucho cuidado a quien le damos voz. A mis mexicanas que me siguen siéntanse hermosas, que nadie les diga que es la belleza porque siendo ustedes son bellas. Te mando muchas bendiciones, Horacio y gracias a toda la gente que me sigue”.