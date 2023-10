Lenny Kravitz eleva la temperatura con un video subido de tono a sus casi 60 años

Lenny Kravitz compartió adelantos de su nuevo video en Instagram y acaloró las redes. El músico estrenó una nueva canción y videoclip titulado "TK421 y, aunque alabaron el sonido, muchos fijaron su atención en su figura perfecta y al desnudo a los 59 años de edad.

Los fanáticos se quedaron perplejos al ver que Lenny Kravitz luce un cuerpo envidiable. Los comentarios y elogios cayeron en cascada: "La música es increíble. Te hace bailar, imaginar, este nuevo álbum promete, atrevido, sensual este video, no tengo palabras para describirlo es increíble, ardiente, sensual, atrevido... Lenny, sexy, ardiente, dándole alas a nuestros sueños... Rey eterno, me morí, esto es lo que el mundo estaba necesitando".

Lenny Kravitz es un dios de ébano.

Lenny Kravitz con este sencillo vuelve a sus raíces funky. Aunque no varía el ritmo "TK421", es una joya del rock and roll. En una entrevista reciente el cantante señaló: "Paso toda mi vida siendo creativo, me despierto para ser creativo", dijo. Y es que en este video resalta su espíritu libre y derrocha fuerza como nunca antes.

Ahora todos están a la espera de su duodécimo disco Blue Electric Light que compuso y grabó en su estudio de Bahamas. Señalan que se trata de un álbum luminoso, explosivo, romántico e inspirador. A pesar de eso no pueden dejar de ver el video en el que Lenny Kravitz aparece desnudo y alaban que siga haciendo tan entusiasta como su música.

Mira el video

El lanzamiento del álbum está anunciado para el 15 de marzo de 2024. Serán 12 temas compuestos y producidos por Lenny Kravitz, quien toca la mayoría de los instrumentos presentes junto a su guitarrista Craig Rose. "Será un apasionado conjunto de canciones que amplía esta distinción y es la última contribución de un hombre cuya música sigue inspirando a millones de personas", señalaron.