La potente declaración de Ester Expósito que deja en vilo a todos

Ester Expósito saltó a la fama cuando encarnó a Carla Rosón en la exitosa serie de Netflix “Élite”. Desde ese momento, la joven actriz cuenta con más de 27 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, para ella eso no es un síntoma de nada, sino de soledad y dolor.

En una entrevista con El País, Ester Expósito sostiene que la fama no es lo que ella imaginaba y por eso no siente comodidad. Al contrario, ella siente que fue un vendaval que arrasó con su vida y que llegó para quedarse. De hecho, cuenta que jamás soñó con ser famosa, sino que solo quiso disfrutar de su mayor pasión: la actuación.

Ester Expósito tiende a aislarse para cuidar su salud mental.

"No, la fama no era una opción. Ahora se me hace bola", detalló Ester Expósito, pues todo el trabajo y el apoyo que recibió de sus padres y amigos da frutos, pero a costa de su salud mental. "Empiezo a ser consciente de que mi vida no va a volver a ser la que era. Quizás idealicé el ser adulta y hacer cosas de mayores".

La presión que tiene sobre sus espaldas desde que saltó a Élite es implacable. "Me dedico a lo que me gusta, pero la presión es muy fuerte. Soy una persona con mucha ansiedad y la exposición no me ayuda a gestionarla", dijo Ester Expósito, pues la actriz prefiere aislarse ya que la fama le trajo mucha soledad, rumores y comentarios malsanos que le ponen el mundo al revés.

Ester Expósito señala que la prensa puede ser intrusiva.

Aunque Ester Expósito intenta no enterarse de nada, ni leer las noticias del mundo rosa sobre ella señala que a veces siente ira cuando se publican cosas que no son verdad. "La prensa puede ser muy intrusiva", dijo sobre la alta exposición de los medios y la sobreinformación.