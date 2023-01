Qué llevó a Anthony Hopkins a dejar de tomar alcohol hace 47 años

El superar una adicción es una lucha de todos los días, según cuentan quienes están ese proceso. No importa cuánto tiempo haya pasado, para ellos no es una batalla que se gana, así como tampoco admite el abandono, porque ante el mínimo declive, la adicción puede volver y ser letal. Es por eso que el actor Anthony Hopkins celebró 47 años de sobriedad.

Lo hizo con un inspirador mensaje publicado en su cuenta de Instagram -red social en la que está volcando su talento y sentido del humor, al igual que con TikTok- donde aprovechó para saludar por el nuevo año mientras dejó su testimonio.

“Sólo quiero desearle a todos un feliz año nuevo y también decirles que hoy celebro 47 años de sobriedad. Este es un mensaje que no pretende ser duro, pero sí espero que sea útil. Soy un alcohólico en recuperación, y sé que allí afuera hay gente luchando con este tema”, comenzó.

“En este día y en esta época de cancelación, odio, no compromiso y niños siendo acosados, digo esto: ‘Sé amable contigo mismo. Sé amable’. Mantente fuera de los círculos de toxicidad con la gente que te ofende. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida”, aconsejó.

Hopkins contó, a grandes rasgos, cómo fue que se dio cuenta de su situación: “Un día tuve que reconocer que había algo realmente malo en mí. No me di cuenta de que era un tipo de afección -mental, física y emocional- llamada alcoholismo o adicción. Y no soy un experto en drogas, no soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me acosa”.

El actor de 84 años también quiso dejar más mensajes para las generaciones actuales, especialmente a las víctimas acoso verbal: “Quiero decir a todos los jóvenes que sufren de bullying que estén orgullosos de ustedes mismos. No les hagan caso. No dejen que los menosprecien. La depresión forma parte de la vida, y a veces también la ansiedad. La vida es dura”.

Como bien dijo, sabe que no es el único en esta lucha contra las adicciones, y por eso alentó, con su mensaje, al diálogo y a la apertura para poder encontrar una contención: “Habla con alguien a quien respetes, ya sea un consejero o un profesional, o acude a un programa de 12 pasos”. También instó a la gente a que busque la manera de identificar el problema, de manera que sea útil para buscar una forma de tratar con ello: “Hay programas de 12 pasos en todo el mundo, programas que pueden ayudarte a identificar lo que eres. No cuesta nada, pero te dará una vida completamente nueva”.

Como un hombre que ha vivido tanto, ya sea tiempo como experiencias, se sintió en el deber de dar mensajes de ánimo: “Estés donde estés, busca ayuda. No te avergüences (…) Estate orgulloso de vos mismo, hagas lo que hagas. No dejes que nadie te menosprecie. Si te vas a enojar, enojate con ellos y celebrate a vos mismo”.