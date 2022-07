¿Quién es la artista colombiana que conquistó el corazón de Anthony Hopkins y le cambió la vida?

El actor Anthony Hopkins es sin lugar a dudas una de las figuras del cine más destacadas y reconocidas de la industria. También es una persona muy querida por todos ya que ha sabido ganarse la simpatía del público gracias a sus ocurrencias. Asimismo, ha protagonizados una gran cantidad de producciones exitosas, y como si fuera poco, ha ganado el premio Oscar al Mejor Actor por su participación la película clásica “El silencio de los inocentes”.

Cabe destacar que, en el último tiempo, el actor se ha estado muy activo en sus redes sociales, compartiendo videos que se han hecho muy populares, con lo que definitivamente se está ganado a un nuevo segmento del público.

La pareja se conoció en la galería de arte de Stella.

La colombiana que conquistó a Anthony Hopkins

Su esposa, Stella Arroyave es la mujer que ha cambiado la vida del actor. La mujer nacida en Popoyán, Colombia, fue a Estados unidos en buscando cumplir con su sueño y convertirse en actriz. Pero finalmente decidió cambiar de camino y dedicarse a la pintura y abrió una galería de arte donde justamente conoció a Anthony.

“Yo estaba preguntando por un artículo cuando de repente apareció una mujer muy bella que se acercó y me dio un gran abrazo. Fue muy espontánea y me pareció una mujer interesante. Aunque yo acababa de divorciarme, no quería estar en una relación nuevamente, pero le pedí su número de teléfono y nos volvimos amigos. La llamé varias veces a saludarla y un día me decidí a invitarla a cenar”, dijo Hopkins en una entrevista.

Anthony y Stella se casaron en 2003.

Tras dos años de relación, la pareja se casó en 2003 y desde entonces, el también director asegura que su esposa le cambió la vida, pues dejó malos hábitos atrás, ya que tenía problemas con el alcohol. “Me dice todo el tiempo que deje de preocuparme y que viva el momento. Ella me enseñó a disfrutar de la vida. Yo estuve a punto de matarme años atrás por culpa del alcohol, estuve al borde del precipicio pero di un paso atrás y ahora sé que cada día que vivo es un regalo”, confesó el actor.

Asimismo, el actor destacó que le interesa mucho la cultura de Colombia, y que su esposa despertó su gusto por la pintura. “He tratado de aprender lo más que he podido sobre la cultura latina. Ella ha tratado de enseñarme a hablar en español, pero la verdad no soy bueno para los idiomas. Lo que sí logró Stella fue hacer que me interesara por la pintura. Ella encontró hace unos años en uno de mis escritorios papeles con guiones viejos que tenían pintados dibujos y trazos, y ella me dijo: ‘tienes que seguir haciendo esto’. Ella me animó a seguir pintando y pulir mis técnicas. Lo mismo con la música, ella me hizo tocar el piano y comenzar a componer”, agregó.