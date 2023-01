La desconocida historia de Morfydd Clark, la protagonista de la serie de El Señor de los Anillos

Morfydd Clark se transformó en una de las grandes estrellas de Hollywood con su reciente aparición en Los Anillos de Poder, el éxito de Amazon Prime Video inspirado en el universo de las obras de J. R. R. Tolkien. La actriz se ha puesto en la piel de Galadriel, una elfa que es la máxima protagonista de la serie.

Más allá del suceso de la serie en general, el personaje de Morfydd cautivó a todos desde el primer momento. Una mujer guerrera, valiente, de armas tomar y sin miedo a nada. Esa misma fortaleza y entereza que muestra Galadriel, ha tenido que construir Clark para llegar a esta gran actualidad y poder interpretar a la protagonista.

Morfydd Clark, una de las mejores apariciones cinematográficas de los últimos tiempos.

Repasando su historia, la actriz tiene 33 años y nació en Suecia, pero cuando ella tenía dos años se mudó con su familia a Cardiff (Gales), lugar de procedencia de sus padres. Empezó a actuar desde muy joven, con 16 años estudió en el National Youth Theatre of Wales y más tarde lo hizo en el Drama Centre London.

Su infancia no fue sencilla ya que tuvo que abandonar la escuela a los 16 años debido a las dificultades para el aprendizaje producto de la dislexia y el TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad) que le detectaron cuando tenía 7 años. "Tenía cero confianza, no lo hice bien, tuve muchos problemas", explicó la propia Morfydd a The Guardian hace algún tiempo atrás.

"Creo que el sistema no estaba adaptado a mi forma de aprender las cosas. Decidí volver a Suecia para hacer prácticas en una empresa de arquitectura, en una granja y como asistente de enseñanza", agregó. En Suecia hizo una audición para el National Youth Theatre of Wales y, para su propia sorpresa, la aceptaron.

Sus problemas con la dislexia y el TDAH no impidieron que logre centrarse en la actuación, recordando que previo a su gran salto a la fama también tuvo destacados papeles en The Falling (2014) y Love & Friendship (2016). Por supuesto, con Los Anillos de Poder logró su primer gran protagónico en las pantallas.

Pero tampoco fue simple ponerse en la piel de Galadriel. Y es que Clark reveló en una entrevista que tuvo que hacer terapia de exposición durante el rodaje de la serie. “Cuando estaba interpretando a Galadriel, el equipo de dobles me dijo: 'Tienes un problema, porque estás acostumbrada a que te ataquen en las películas", comenzó explicando.

"Me encogía mucho cuando la gente venía hacia mí. Así que hicieron una terapia de exposición conmigo, en la que todos estos hombres enormes corrían hacia mí, gritando con espadas. Para evitar que parezca asustada porque hasta ahora siempre interpretaba a la víctima. Y Galadriel no es eso", añadió. Felizmente, logró superarlo y hacer una interpretación para el recuerdo, que encantó a todo el público y los fanáticos de la serie.