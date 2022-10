Así de hermosa luce Morfydd Clark, la estrella de Los anillos de poder

Morfydd Clark es una actriz de cine, televisión y teatro que a lo largo de su carrera ha sido parte de grandes interpretaciones por lo que su talento se puede apreciar a simple vista. La artista nacida en Estocolmo, Suecia vive uno de los momentos más importantes de su carrera al protagonizar la serie El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder.

En la popular serie de Amazon Studios, Morfydd personifica a Galadriel un personaje ficticio que pertenece al legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien y que aparece en sus novelas El Silmarillion y El Señor de los Anillos. Es una elfa del clan Noldor, hija de Finarfin y Eärwen y hermana de Finrod, Orodreth, Angrod y Aegnor. Es asimismo madre de Celebrían y abuela de Arwen.

Morfydd Clark nació el 17 de marzo de 1989.

Además de ser una excelente actriz Morfydd es una dueña de una gran belleza que a diario acapara las miradas de sus seguidores en la red. En sus posteos se puede apreciar la llegada que tiene a sus seguidores ya que cada vez que realiza una publicación sus fans reaccionan con miles de likes y mensajes alabando lo bella que se ve como así también su excelente trabajo actoral.

Recientemente la actriz nacida en Suecia habló del momento en el que se enteró de quién era Sauron. "No sabíamos cómo se iba a enterar y eso fue un poco frustrante y emocionante. Tampoco sabíamos qué tan cerca se volverían. Cuando descubrí que Halbrand era Sauron, no sabíamos cómo se sentirían después de la batalla en las Tierras del Sur y esas cosas. Así que fue un poco doloroso saber más de lo que sabía Galadriel, diciendo: Oh, no, vas a estar triste", afirmó Morfydd Clark.

Morfydd Clark personificándose como Galadriel.

Esta primera temporada tuvo un gran éxito en todo el mundo y es una de las series más vista en el país azteca. Siendo así la más vista de la plataforma en México.