Cómo fue el casamiento secreto de Ashley Olsen

Es muy difícil para las celebridades el poder guardarse algo para la intimidad, y más en tiempos donde las redes sociales ponen a cualquiera con un smartphone a oficiar como un paparazzi, pero hay que decir que no es imposible, y lo acaba de demostrar Ashley Olsen.

Sin cobertura mediática alguna, de manera secreta, bien privada y con poquísimos invitados, la ex actriz y diseñadora de 36 años se casó con el artista Louis Eisner en una de las propiedades del novio en Bel-Air, Santa Mónica, Los Ángeles, aquel barrio que Will Smith hizo famoso con su tira “El príncipe del Rap”.

No más de 50 personas estuvieron presentes al momento del “sí, quiero”, según informó el portal Page Six, entre las que se encontraban hermanas de la novia, su melliza Mary-Kate y la menor, Elisabeth. Salvo el de los invitados, no se filtró otro detalle la ceremonia, tampoco hubo fotos del momento, ni siquiera de los atuendos de los novios. Asímismo, se infiere que el vestido de novia pudo haber sido de The Row, firma de moda que tienen las mellizas Olsen.

Louis Eisner, californiano de 33 años, es un artista que ha ganado relevancia y notoriedad en los últimos años gracias a sus piezas de arte abstracto, que se pueden ver en su cuenta de Instagram, destinada únicamente a asuntos profesionales.

Ashley y Louis se conocieron en el colegio, a pesar de llevarse tres años, y tras mucho tiempo como amigos, comenzaron a salir en 2017. Es muy probable que el arte y la moda los haya acercado aún más, ya que la madre del novio, Lisa Eisner, es diseñadora de joyas y antigua editora de la revista Vogue.

Se los ha visto muy poco en público, manejándose con discreción y preservando su intimidad como pareja. Sin ir más lejos, la primera vez que aparecieron juntos en una alfombra roja fue en septiembre de 2021, en la gala Young Eisner Scholars, una organización benéfica fundada por el padre del artista, el abogado Eric Eisner.

Durante sus épocas como actriz, Ashley ha tenido algunas relaciones. Su primer romance oficial fue con el productor de cine Matt Kaplan, en 2001, y duró tres años. Después, pasarían por su vida otros hombres como el restaurador Scott Sartiano, el ciclista multicampeón Lance Armstrong y el diseñador Greg Chait.

Tras este historial, Olsen puede decir que el amor siempre estuvo a la vuelta de la esquina, acompañándola en su carrera como un muy buen amigo, y sin que la prensa contamine esa relación. Ahora, Louis continuará a su lado, solo que lo hará como su compañero de vida.