Los jeans de Mary-Kate y Ashley Olsen que son tendencia

Cuando eran niñas, Mary-Kate y Ashley Olsen vestían a dúo el mismo conjunto. Algo frecuente en hermanos mellizos y gemelos. Apenas alguna diferencia de color o detalle las distinguía y aunque no sabemos si a ellas les gustaba o no, ahora que deciden de adultas, diseñadoras premiadas y ex estrellas de cine no han cambiado tanto.

Los jeans pitillo color negro son favorecedores para cualquier look. De eso no hay dudas y las chicas, lo visten a dúo. Veamos cómo lo hacen y cómo construyeron su estilo, y dominaron de paso la industria de la moda.

La captura corresponde a la cuenta de los fans ¡las adoran! Aunque pocas veces posan juntas, ellos consiguen las mejores instantáneas de las hermanas detrás de The Row. Fuente. Instagram @mystylemkaolsen.

Mary-Kate y Ashley Olsen: los jeans pitillo que no pueden faltar en tu fondo de armario

El minimalismo, sea en la paleta que sea, es el sello distintivo del buen diseño de las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen.

Las gemelas reinventan la moda de la década del 90, donde estalló su fama, pero en clave simple, contundente y elegante. Imponen tendencia desde su marca The Row desde el 2006, la firma neoyorquina que ganó varias veces premios al buen diseño y otros reconocimientos importantes de la industria.

Diseñan bolsos, calzado, prendas únicas, sofisticadas, con una caída y un corte que es adorado por los fans de todo el mundo.

Entre las piezas clásicas que vuelve cada temporada se encuentra el emblemático jean negro estilo skinny que ellas mismas usan a la par. Lo analizamos.

El jean en los dos tonos oscuros que son tendencia y furor en el street style. Fuente. Vanidad.es

El negro es el color más sofisticado del denim. Sabemos que un par de jeans oscuros puede otorgar elegancia, distinción y ese toque chic que da un buen diseño en la gama indicada.

Por eso, Mary-Kate y Ashley Olsen tienen un vaquero en clave pitillo que no falla y que ellas mismas han usado en eventos, presentaciones y premios.

Se trata de un diseño que viene en tono negro bien oscuro o gris liso y bien oscuro, sin desgastados ni más detalles en las costuras. En la imagen, una luce un tono y la otra, otro pero engamada y de acuerdo, podemos ver que lucen las mismas botinetas en punta que parecen casi continuación de los jeans.

Una con abrigo gris melange metalizado y la otra con blazer negro oversize dan muestras de que con básicos se puede estar en tendencia y lucir elegantes, femeninas y a la vez, diferentes.

La atención a la simplicidad es su gran secreto y la constante que ha conseguido darles un lugar destacado en el mundo del diseño.

El jean es tiro alto, con una cintura algo ancha, que la enmarca, y las caderas sin ajustar demasiado. Perfecto para usar también con stilettos es un jean versátil y super favorecedor para todo tipo de looks.

¡Tienes que tener unos jeans del estilo Mary-Kate y Ashley Olsen en tu armario!

