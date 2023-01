Así lucen hoy los hijos de Tatiana y Andrés Puentes

Tatiana Palacios, la "reina de los niños", es una de las cantantes más exitosas de México. Andrés Puentes es un exdeportista de judo que representó a México en los Juegos Panamericanos de 1979 y en el Campeonato Panamericano de Judo entre los años 1976 y 1982.

Juntos, tuvieron dos hermosos hijos en una tormentosa relación de once años en la que prevalecieron denuncias por abuso sexual y violencia psicológica.

¿Cómo fue la relación de Tatiana Palacios con Andrés Puentes?

A lo largo de la carrera de Tatiana Palacios, la "reina de los niños", ha conquistado el corazón de millones de pequeños con su música. La artista tiene en la actualidad 54 años.

Como cualquier persona, su vida ha tenido altibajos, tanto en temas personales como en cuestiones profesionales. Uno de ellos, fue la tomentosa relación con Andrés Puentes, en un matrimonio en el que sufrió violencia psicológica, económica y abuso sexual. Ambos se conocieron cuando Tatiana tenía 16 años y Andrés 29.

Después de once años de abusos de todo tipo, la artista decidió escapar de su casa con sus dos hijos, fruto de la relación con Andrés Puentes, y pedir el divorcio.

Cassandra es la hija mayor del matrimonio. Nació el 11 de mayo de 1994 y tiene 28 años de edad. Ella decidió no seguir los pasos de su madre en el mundo del espectáculo, aunque no se sabe a qué se dedica en la actualidad.

En el año 2001, el peor momento de la pareja porque Andrés Puentes había agredido a algunos miembros de la familia de Tatiana, nació Andrik. A diferencia de su hermana, el segundo hijo de la pareja sí tiene contemplado seguir los pasos de su madre.

"Fueron parte clave en mi vida, para ser quien soy ahora, para ser quien soy también profesionalmente hablando, porque cuando nació Cassandra fue que le hice un disco infantil también a ella sin planearlo", confesó Tatiana en una entrevista cuando le preguntaron por sus hijos.