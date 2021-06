La cantante Tatiana acusó al reggaetón de misógino

Tatiana Palacios Chapa, más conocida como Tatiana o por su apodo “La Reina de los Niños” es una cantante, actriz y presentadora mexicana que nació en Estados Unidos.

Actualmente tiene 52 años. Es una legendaria artista que a pesar de que se declara a favor de la libertad de expresión, piensa que promover la misoginia y el maltrato es ilegal, o debería serlo.

A partir de allí es que está convencida de que el reggaetón es un género que no solo lo reproducen en muchas partes todo el tiempo, sino que promueve la misoginia y arremetió con todo:

“Sí, me gustaría una ley. De repente estás en un restaurante y no tienes que estar viendo algo que no debe tu familia, escuchando una letras misóginas”.

Fue durante una entrevista en el programa Sale el Sol donde se pudo apreciar a la “Reina de los niños” donde decía que ella apoyaría cualquier ley que le pusiera un alto al reggaetón.

"FUENTE: MILENIO"

Mientras, ante la prensa declaró:

“Es ilegal, no se debería de poner. Ahora, si lo quieren poner en redes sociales pues eso está abierto pero en radio, prensa y televisión sí tiene que haber una regulación y una censura”.

El hecho, es que Tatiana es muy querida y respetada. Su compromiso por difundir un mensaje amable y positivo con la música –sin querer- la terminó llevando a criticar públicamente la letra de las canciones del reggaetón, uno de los géneros más populares en el mundo.

Tatiana: canciones, reggaetón y mensajes bonitos

Las críticas de Tatiana en contra del reggaetón concuerdan con las intenciones que tiene siempre de enviar “un mensaje positivo” a sus seguidores. Por ello, la cantante aseguró:

“Uno como artista tiene el triple de responsabilidad de dar un mensaje positivo y algo bonito. Siempre trato de transmitir ese sentir, hasta en TikTok hago mensajes positivos y siempre lo voy a hacer”.

Cabe destacar, que la cantante aprovechó a agradecer a sus fieles seguidores durante estos 27 años de su carrera dedicados (básicamente) al público infantil. El mensaje textual de Tatiana fue:

“Ustedes saben que empecé cantando a niños por mi hija, ya pasaron 27 años de dedicarme a los niños, les agradezco todo su amor, por ver mis videos”.

La cantante Tatiana acusó al reggaetón de misógino no para defenestrarlo, sino para señalar que se presten más atención a sus letras, porque evidencian la violencia contra las mujeres y lo peor, es que la normalizan. ¿Tú que crees?