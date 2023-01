Todos los novios famosos que tuvo Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski se abrió frente a los medios y confesó que no sabe lo que es estar soltera. Sin embargo, la lista de novios famosos relacionados con la industria del cine y la televisión es bastante extensa y la modelo ha sabido salir airosa de cada relación hasta su última separación con el padre de su hijo, Sebastian Bear-McClard.

A sus 31 años, Emily ha tenido unos cuantos novios con quienes ha tenido todo tipo de compromisos. Conoce aquí el historial completo de citas con famosos que tuvo Ratajkowski:

1. Andrés Dryden

Emily Ratajkowski estuvo vinculada al director de arte Dryden desde el 2013, aunque la pareja mantuvo su romance muy fuera del centro de atención de los medios. Si bien no está muy claro cuándo fue comenzaron a salir, la modelo fue fotografiada con el artista varias veces antes de que rompieran en el año 2014.

2. Jeff Magid

La estrella de We are your friends fue vista por primera vez con el músico en diciembre del 2014, poco tiempo después de haber roto su relación con Dryden. Mantuvieron una relación totalmente fuera de las cámaras durante tres años, hasta enero de 2018 que la historia de amor llegó a su fin.

3. Sebastian Bear-McClard

Solo un mes después de que se conociera la ruptura de Emily Ratajkowski con Magid, la prensa londinense reveló que la modelo y Bear-McClard se habían casado en una ceremonia sorpresa en un juzgado, muy al estilo de la película Sex and the City.

Una fuente muy cercana a la modelo le confesó a Us que ellos se conocían ya desde hacía un tiempo y que compartían amigos en común. Dos años después, en marzo de 2021, dieron la bienvenida a su primer hijo, Sylvester.

En su libro, Emily Ratajkowski habló sobre los altibajos en la relación con el productor y reveló que tuvieron que tomarse un tiempo mientras su madre estaba en un tratamiento de quimioterapia por un cáncer. Esta distancia causó una gran tensión en la pareja y finalmente se terminaron divorciando en septiembre de 2022 después de cuatro años de matrimonio.

4. Brad Pitt Emily Ratajkowski y Brad Pitt estuvieron juntos un par de meses.

Tras su divorcio, Emily fue vinculada con Brad Pitt. Una fuente cercana dijo a Us que "se estaban conociendo y que estaban muy emocionados de ver hacia donde iban las cosas". Un mes después de estos rumores, la misma fuente confirmó que la pareja había tenido algunas citas y que estaban disfrutando de su tiempo juntos, pero que no querían hablar de una relación. Finalmente, su romance se apagó en octubre de 2022.

5. Pete Davidson

En noviembre de 2022, Emily Ratajkowski volvió a apostar por el amor y la prensa la vinculó con el alumno de Saturday Night Live luego de que un amigo en común los presentara. Parece que Pete hacía reír a Emily y le encantaba lo inteligente que era. Se frecuentaron un par de semanas hasta que se separaron amigablemente un mes después.

6. Jack Greer

Nuevamente, Emily volvió a llamar la atención en el plano del amor cuando en diciembre del 2022 fue fotografiada besando al artista afuera de su departamento en la ciudad de Nueva York, en pleno ruedo de especulaciones de que ella y Davidson habían dejado la relación. Ese mismo mes, la modelo reveló en su podcast Highs and Lows que se había descargado una app de citas.

Luego de su separación con el padre de su hijo, el productor Sebastián Bear-McClard, la modelo le dijo a Harper´s Bazaar que se sentía triste, rabiosa, emocionada, alegre y un poco confundida ya que cada día que pasaba era diferente y estaba viviendo una situación de duelo que nunca antes había transitado.