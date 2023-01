Cómo se hizo famosa Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski nació en Westminster, Inglaterra, el 7 de junio de 1991, pero fue criada en California (EE. UU). Siendo todavía una adolescente, hizo sus primeras apariciones en cine y televisión en el cortometraje Andrews Alteration (2004) y después en la película A year and a Day (2005). Sin embargo, la fama no llegaría hasta el año 2013.

Fue en el año 2013 cuando la imagen de Emily saltó a la fama, más precisamente con su aparición en el video de la canción "Blurred Lines", de Robin Thicke; con T.I. y Pharrell Williams. En aquel clip la modelo dio mucho de que hablar porque aparecía muy ligera de ropa.

Hay dos versiones del video: en una se la ve a Emily semidesnuda junto a otras dos modelos y en la otra edición las tres mujeres salen con un top. En cualquiera de los casos, el sencillo se convirtió en canción del año en varios países y le significó a Emily Ratajkowski su salto al estrellato.

Tras el reconocimiento con el tema donde mostró todas sus curvas, Emily participó en el video de la canción "Love Somebody", de Maroon 5 e hizo una aparición en varias películas, como así también en algunos capítulos de series.

"We are your friends" (2015), "I feel pretty" (2018) y "In Darkness" (2018) han sido algunas de las películas donde ha participado la modelo. En cuanto a las series, hizo su aparición en The spoils before dying (2015) y en Agent day (2016).

En el año 2013 la revista Esquire la eligió como Mujer del Año y en abril del 2014 FHM la escogió como la cuarta mujer más sexy del mundo.

Las repercusiones de su fama

La modelo y diseñadora ha dicho en más de una oportunidad que está cansada de que sigan preguntándole sobre su sensual participación en el video "Blurred Lines":

“Yo no estaba muy interesada al inicio. Ahora, es la desgracia de mi vida. Cuando alguien viene a mí y me pregunta sobre ‘Blurred Lines’, me quedo como: "¿Estamos seriamente hablando de un video de hace tantos años?”, ha manifestado en más de una ocasión Emily. Emily Ratajkowski saltó a la fama por su participación en el video "Blurred Lines", de Robin Thicke.

Sin duda, ha sido un video que la catapultó a la fama y que dejó bien en claro que la modelo nunca tuvo problemas a la hora de mostrar sus curvas.

“Mi madre me enseñó a nunca pedir disculpas por mi sexualidad. Mi padre jamás me hizo sentir avergonzada. Tampoco he tenido una conciencia de mi propio cuerpo como súper sexual. Siempre ha sido solo mi cuerpo”, ha explicado Emily Ratajkowski en más de una oportunidad.