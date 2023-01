Alec Monopoly rompió con Alexa Dellanos y ahora tiene nueva novia

Todo indicaría que ahora Alexa Dellanos es una mujer soltera. Durante varios años la sexy modelo, empresaria y escritora solo viajaba en compañía del artista Alec Monopoly. Tenían una relación tan sólida que muchos creían que estaban casados. Ahora, todo cambió y Alec tiene nueva novia. A continuación, te contamos las sospechas de su rompimiento.

Pese varios rumores, Alec Monopoly y Alexa Dellanos se mantuvieron siempre unidos. Incluso, durante la cuarentena debido a la pandemia por covid-19 también seguían viviendo las mieles de su amor. No obstante, algo pasó y no se sabe bien qué, ni cuándo, ni cómo; lo único que ahora se conoce con certeza es que ya no están juntos.

¿Cortó con Alexa Dellanos? La nueva novia de Alec Monopoly

Al parecer, un paparazzi pudo captar una imagen de Alec Monopoly mientras iba de la mano con una sexy y erótica modelo. Se trata de Demi Rose, quien hasta el momento ha visto crecer su carrera en el mundo de Instagram. Aseguran que es la nueva novia, aunque por el momento nadie confirmó nada.

Según reportó el medio Grosby Group, Demi tuvo una cena romántica con el artista el pasado mes de noviembre. Juntos, fueron vistos cenando en el exclusivo restaurante italiano Fabrocini en Bel-Air, precisamente un miércoles por la noche.

El mismo medio identificó a la pareja como amantes debido a que fueron captados caminando por las aceras del centro comercial Beverly Glen y tomados de la mano. Luego, en el camino de regreso a buscar su auto, Alec demostró ser todo un caballero cuando le abrió la puerta de su Ferrari F8 a su nueva novia.

“Después de abrir el techo del convertible, los amantes salieron del Centro”, describió dicho medio.

Alexa Dellanos ¿soltera?

De repente, ante esta nueva noticia, se aseguró que Alexa Dellanos sería una mujer soltera y feliz. Vale recordar que su carrera sigue en ascenso y ha demostrado, como muchas otras mujeres, que no necesita de un hombre a su lado para estar bien y mucho menos brillar.

Alexa Dellano soltera festejó su cumpleaños muy sexy.

A sus 29 años, la hermosa modelo e influencer sigue consolidando su carrera sumando cada vez más admiradores. Las pruebas de su separación con Alec Monopoly se remiten solo a que la joven explota su sensualidad con las más provocativas fotos y videos sin él.

La pareja de influencers millonarios tuvo una relación de 4 años, crecieron juntos y ganaron mucho dinero. Lamentablemente, el amor llegó a su fin, aunque ninguno de los dos salió a contar las razones.