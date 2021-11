¿Quién es el multimillonario yerno de Myrka Dellanos?

Myrka Dellanos tiene una hija bellísima que hace un tiempo se convirtió en influencer y enciende las redes sociales con sus fotografías. Además, Alexa Dellanos confirmó su relación con un hombre multimillonario que es parte del jet set estadounidense y presume su vida en Instagram, donde se lo ve viajar por el mundo.

Se trata de Alec Monopoly (nombre artístico) y lo poco que se sabe de su vida es que nació en Nueva York, trabaja como empresario y le encantan los lujos. Su trabajo es pintar grafitis y para ellos se inspira en el popular juego Monopoly, por lo que adoptó el mismo apellido que el hombrecito de galera.

La hija de la querida presentadora cubanoamericana Myrka Dellanos se enamoró de él y ahora son inseparables. Se los pudo ver juntos en 2019, durante la Semana de la Moda de Nueva York, viajando por Dubai, por Francia, disfrutando de aviones privados, hoteles de lujo y comidas exquisitas que comparten en Instagram.

El grafiti, su especialidad

Alec Monopoly es un artista visual y publica todos sus trabajos en Instagram, que van desde murales, cuadros y edificios. Su talento está a simple vista y es tan creativo que ha ganado seguidores alrededor del mundo hasta llegar a más de 1 millón en las redes sociales, entre los que se encuentran el futbolista brasileño Neymar.

También tiene un canal de YouTube con 39.000 suscriptores en el que muestra el paso a paso de todas sus obras y le han comentado lo fantástico que es el trabajo que hace. Incluso tiene un espacio en el Art Basel, una feria de arte contemporáneo que tiene lugar anualmente en las ciudades de Basilea, Suiza, Miami Beach, ?Estados Unidos y Hong Kong.

Su trabajo lo ayudó a conocer grandes celebridades, como el actor Bruce Willis, y tiene un estudio de arte muy completo donde piensa en todos sus trabajos. Pero otra de las cosas que más llaman la atención del yerno de Myrka Dellanos son sus excentricidades como una foto en la que se lo ve comiendo caviar en su Rolls-Royce.

Esta vida la comparte con la hija de la presentadora y se los ve muy enamorados. "A través de altibajos, entradas y salidas, incluso cuando estoy completamente equivocado y tú tienes razón, me has perdonado. Te amo @alexadellanos. No te merezco", es uno de los tantos mensajes que le dedicó a Alexa Dellanos.

¿Qué te parece la vida que lleva el yerno multimillonario de Myrka Dellanos?