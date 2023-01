Quién es la arquitecta que se casó con Kanye West en secreto

Ya salió a la luz la noticia de que Kanye West se casó en secreto con la arquitecta Bianca Censori hace algunos meses: "Kanye West ha sacudido de nuevo al mundo del entretenimiento con la noticia de su boda con una joven arquitecta de Yezzy, Bianca Censori. Esto es lo que se sabe de la supuesta nueva esposa ". A continuación, te contamos detalles de quién se trata.

La nueva esposa de Kanye West, exesposo de Kim Kardashian, es Bianca Censori. Tiene 18 años menos que el, es arquitecta de origen estadounidense, tiene 27 años y trabaja para Yeezy, firma que, precisamente, le pertenece al rapero. Asimismo, por su parte, lanzó su marca de joyería llamada Nylons mientras estudiaba la carrera de arquitectura en la ciudad de Melbourne.

Este negocio lo inició luego de terminar la secundaria con una de sus amigas, Irene. Juntas, crearon accesorios de lujo como gargantillas y pulseras hechas con cristales de Swarovski, tanto para ellas como para sus amigos.

Luego de que se recibió de la universidad, Bianca decidió ser consultora de diseño durante un año antes de trabajar durante 3 como arquitecta. Hizo una maestría que completó en Australia entre los años 2019 y 2020, luego se mudó a Los Ángeles y allí consiguió el trabajo en la compañía de su actual esposo, Kanye West.

Luego de varias semanas de ausencia en la vida pública, el artista reapareció este 2023 con una inesperada noticia. A tan solo 2 meses de firmar su divorcio, se casó nuevamente. Según los internautas, Bianca Censori podría ser la nueva gemela de Kim Kardashian ya que parecen tener el mismo estilo para maquillarse y vestirse, además de que ambas presumen sus prominentes curvas.

Se casaron en secreto y le escribió una canción

Los rumores no cesan y todos se preguntan por qué se casaron en secreto con Kanye West. Pero eso no es todo, medios estadounidenses aseguran que no es legal ya que no obtuvieron el certificado de matrimonio.

Sin embargo, a ambos se los vio llevando sus anillos de compromiso desde hace un tiempo, lo que al parecer simbolizaría su compromiso mutuo. Vale recordar que la pareja se vio por primera vez en el Waldorf Astoria en Beverly Hills. Fue precisamente en diciembre del 2022 cuando Kanye lanzó una canción inspirada en su nueva “esposa”.

Dicho estreno se trató de un juego con su apellido, ya que la canción se llama "Censori Overload". El propio Kanye reveló que se mantuvo célibe antes de casarse, mientras cantaba: “Y la Biblia dice, no puedo tener más sexo hasta el matrimonio”. Ella es la nueva esposa de Kanye West, una arquitecta que trabaja en la empresa del artista y es 18 años menor que el.

También hizo referencia a lo que fue su reciente divorcio con la conocida empresaria, Kim Kardashian, la madre de sus hijos. Vale destacar que no es la primera vez que el artista crea una letra haciendo referencia a su vida personal.

En el ámbito de la música es exitoso y cuenta con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Incluso, la revista Time lo nombró como una de las 100 personas más influyentes en 2005 y 2015.