La lección de Miley Cyrus sobre las rupturas en el amor

Miley Cyrus nuevamente está dando de que hablar al darnos a todos una lección de cómo hablar sobre relaciones que no funcionaron. La joven cantante lanzó el tema “Flowers”, el cual pertenece al álbum Endless Summer Vacation que saldrá a la luz en unos meses, y nos dejó a todos anonadados.

Casi como si se hubieran puesto de acuerdo, Miley Cyrus y Shakira sacaron sus más recientes temas donde ambos hablan de la misma cuestión: sus exmaridos. Aunque hay una gran diferencia y es que mientras que la colombiana escribió desde el despecho, la intérprete de “Wrecking Ball” lo hizo desde el amor propio dándonos una gran lección.

Mira el video de la más reciente canción de la cantante a continuación:

Miley Cyrus y Liam Hemsworth tuvieron una larga relación amorosa que duró casi una década y finalizó con un escandaloso divorcio en el 2019. Hoy ella está transitando un momento de su vida muy importante, donde se la ve mucho más centrada y sabiendo qué es lo que realmente quiere para su vida, y desde allí nace "Flowers".

La canción habla sobre reconocer una situación frustrante, pero elegir dejarse llevar y concentrarse en ser bueno con uno mismo. Habla de la manera en la que, a pesar de “tenerlo todo”, se dio cuenta de que no eran el uno para el otro.

Ella dice que al principio no quería irse ni mentir, pero cuando comenzó a llorar encontró fuerza en sí misma y se dio cuenta de que podía liberarse de las emociones negativas que la relación le estaba causando.

En una parte del tema, Miley Cyrus hace alusión a la canción “When I Was Your Man” de Bruno Mars. Algo que no es un dato menor, ya que muchos internautas tienen la teoría de que en un momento Liam Hemsworth se la habría dedicado a la cantante.

En “When I Was Your Man”, Mars se sincera sobre los arrepentimientos que tiene sobre una relación pasada. Admite que podría haberle prestado más atención a su pareja cuando estaban juntos:

“Debería haberte comprado flores y tomado tu mano/ Debería haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad”, dice la canción. "Llevarte a todas las fiestas porque todo lo que querías hacer era bailar" relata el famoso cantante. Con esta foto la cantante anunció que lanzará su nuevo álbum el 10 de marzo.

Mientras que a través de “Flowers”, Miley Cyrus parece responderle desde el punto de vista de la chica que no era valorada por su pareja al decir: “Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar sola durante horas, decir cosas que no entiendes”.

Y luego agrega: "Puedo bailar y puedo sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú". Sin duda, es una melodía que generó que el público se sintiera fuertemente identificado con sus letras.

La icónica estrella nos ha demostrado a todos cómo superar una dolorosa ruptura amorosa y seguir adelante.