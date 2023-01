Gwyneth Paltrow reveló cómo atravesó su peor momento con las drogas

El revival que está teniendo la década de los 90 en la actualidad es algo que se ha explotado en la industria del espectáculo. Esto pone a pensar a las celebridades consagradas de hoy acerca de cómo fue su carrera en aquellos años y una de ellas fue Gwyneth Paltrow.

La moda, la estética, los diseños, la música, y la tecnología que emula escenarios que podrían haberse capturado en esos años, años en los que justamente no había despegado el desarrollo en ese campo.

En una entrevista de The Late Late Show con James Corden, este le consultó a su invitadas, Paltrow y la actriz Hilary Swank acerca de cómo trabajar en esa época, cuando las redes sociales no existían, y la intérprete de Peppers Pots en IronMan respondió de manera jocosa con una situación no muy feliz de aquellos años.

"Fue genial, me refiero a hablar de consumir cocaína y que no te atrapen", exclamó entre risas. Cabe recordar que actualmente Gwyneth tiene una empresa dedicada al bienestar, y fue bastante disruptiva la sentencia que dio por lo opuesto de su realidad.

La actriz agregó: "Podrías simplemente estar en un bar y divertirte, bailar en una mesa, podrías, sin teléfonos con cámara, especialmente en Nueva York, curiosamente, no había paparazzi. Podrías salir de un bar e ir a casa con algún random y nadie lo sabría".

De todas maneras, Paltrow reconoce y asevera que ahora, a sus 50 años, se siente mucho mejor consigo misma, más que nunca, incluso en los noventas, cuando alcanzó la fama pero incurrió en vicios nocivos.

Aquella sentencia sirvió para graficar la "libertad" que tenían los famosos para hacer y deshacer, sin la abundancia de los teléfonos con cámara que pudieron convertir a cualquier transeúnte en un paparazzi.

La época que puso en la escena a Gwyneth Paltrow no fue todo color de rosas, pero ella puede discernir entre lo bueno y lo malo de esos años, y reírse al recordarlo.