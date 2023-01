Cuántos tatuajes tiene Rosalía y qué significado tienen

De la misma forma que muchas estrellas, Rosalía es una de las cantantes del mundo de la música que tiene varios tatuajes en su cuerpo. Tal vez no todos sean muy vistosos, de hecho hay varios que tiene bastante ocultos y son pequeños, sin embargo ahí están.

Rosalía ha ido revelando varios de sus tatuajes con el correr del tiempo. Algunos de ellos fueron descubiertos por sus propios fans, otros directamente los ha ido revelando ella misma. Ahora bien, ¿Cuántos son en total?

Los tatuajes de Rosalía y la historia detrás de cada uno.

Uno de los más hablados fue el que comparte con su hermana Pilar, el cual tiene grabado en la zona media del muslo de su pierna izquierda. La historia de este tatuaje ha dado mucho que hablar, y la propia Rosalía lo explicó hace un tiempo.

“Una vez vi esto en un museo”, empezó detallando Rosalía en sus redes. “La mujer de la foto es Valie y es una artista feminista q tituló a esto Body Sign Action en 1970. Me gustó tanto que años más tarde yo me lo tatué también”.

Valie Export fue una de las primeras artistas feministas de body art. Una de sus obras, ‘Body Sign Action’, es la que atrajo a la cantante. La hebilla del liguero, además de marcar el cuerpo de por vida, representó la función de la mujer como un objeto sexual, pues tatuarse el cuerpo establece una conexión entre “el ritual y la expresión”, refiere su creadora.

Otro de los tatuajes de Rosalía aparece en el reverso de las falanges de sus dedos. "Me he tatuado 'Motomami' para celebrar que me voy de gira", explicaba la cantante en referencia a la marca que se realizó promocionando su último disco. En los cuatro dedos de una de las manos, salvando los pulgares, lleva 'moto'; y en los de la otra, 'mami'.

Existe otro más, en la planta de su pie izquierdo y esconde una doble 'R' que, bromea con que puede ser el logotipo de Rolls-Royce, pero reconoce que hace referencia a la inicial de Rauw Alejandro, su actual pareja, y que también es la suya.

Sobre el propio Rauw también lleva una particular marca que se viralizó a finales de septiembre del año pasado. El mismo lleva una marca que dice 'Raúl', que también haría referencia al nombre real del trapero. Los tatuajes de Rosalía y la historia detrás de cada uno.

Rosalía también tiene tatuada un mandala en el empeine del pie derecho que recuerda al que la cantante Rihanna lleva en la mano. De la misma forma que doble R, este tatuaje también suele verse poco ya que la cantante española es de utilizar mucho grandes calzados que cubren esa zona.