Esta es la verdadera relación que Luis Miguel mantenía con sus hijos antes de separarse de Aracely Arámbula

A esta altura, sabemos de memoria que en lo que se refiere a relaciones amorosas, Luis Miguel nunca fue un buen jugador. Si bien es buen mozo y ha conquistado el corazón de toda mujer que lo ha cautivado, el vínculo siempre finalizó a la brevedad sin segundas oportunidades. En cuanto a la paternidad, el panorama no es muy distinto, de hecho, en esta materia, el Sol de México la tuvo más complicada, primero con Michelle Salas, y ahora con Miguel y Daniel, los hijos que tuvo de su relación con Aracely Arámbula. Sin embargo, antes de separarse de la actriz, el cantante mantenía un vínculo impensado con los niños.

Desde que Luis Miguel cortó toda relación con sus hijos, se han dicho muchas cosas sobre el cantante y su nulo interés por los descendientes que tuvo con Aracely Arámbula. Sin embargo, recientemente ha sido un escritor el que reveló la verdadera relación del cantante con sus hijos varones tras alejarse de ellos, en donde se asegura que el puertorriqueño habría sido un padre atento con los ahora adolescentes.

Aracely Arámbula tuvo con Luis Miguel dos hijos: Miguel y Daniel.

Sabemos que Luis Miguel no tiene una buena historia cuando de sus hijos se trata, y como prueba está la relación que tuvo con Michelle Salas, hija fruto de su relación con Stephanie Salas, a quien reconoció cuando la modelo ya era una joven. Esto mismo ha pasado con los hijos que tuvo con Aracely Arámbula, Miguel y Daniel; de quien la actriz asegura que el cantante siempre ha sido como una figura ausente para ellos.

Recientemente, Aracely Arámbula se nombró como "mamá soltera", una fuerte declaración que mandó como mensaje a Luis Miguel para recordarle que no ha sido un buen padre durante todos estos años. Mientras el cantante se encuentra disfrutando de su nueva relación amorosa con Paloma Cuevas, la Chule se ha dedicado a criar a sus dos adolescentes.

Recientemente, Aracely Arámbula se declaró madre soltera.

A lo largo de todos estos años, Aracely Arámbula ha dejado claro que Luis Miguel es un mal padre y que incluso no ha pagado la pensión de sus hijos; no obstante, recientemente salió a la luz que el cantante saldó todas las deudas que tenía pendiente incluidas la manutención de ambos adolescentes. Pero, lo dicho por la actriz ha sido desmentido por el escritor Juan Manuel Navarro.

Desde siempre Aracely Arámbula ha celebrado con mucha alegría los cumpleaños de sus hijos, ya que para ella son las personas más importantes en su vida. Es por este motivo que Juan Manuel Navarro salió en defensa de Luis Miguel, el escritor ha sido quien reveló cómo era la verdadera relación del cantante con Miguel y Daniel, antes de que este se alejara de los ahora adolescentes: "Lo de Aracely y los hijos a mí me consta, porque yo vi videos, y fotos que no puedo poner aquí porque no tengo los derechos. Luis Miguel en un principio con sus hijos era un papá cualquiera".

El escritor Juan Manuel Navarro sostiene que Luis Miguel tenía una buena relación con sus hijos varones antes de separarse de Aracely Arámbula.

Según narra Juan Manuel, Luis Miguel trataba muy bien a sus hijos y estaba pendiente de ellos. El escritor y coautor del libro Oro de Rey, señaló que el cantante celebró el cumpleaños de Miguel, fiesta en la que se dejó ver muy amoroso; según relata la verdadera relación estaba llena de amor y atención a la necesidades de los pequeños en aquel entonces.