Así fue cómo la princesa Beatriz apareció en un una película de Hollywood

A pesar del que el mundo de las estrellas de Hollywood y el de la realeza se suelen mezclar en muchas ocasiones, no es común ver a las princesas actuando en una película. ¿La razón? No sabemos si es un tema de reglas o protocolos, o simplemente algo ya establecido. Aunque para toda norma existe una excepción, y en este caso es la princesa Beatriz.

En el 2009 la royal hizo un cameo en la película The Young Victoria, interpretando a una de las damas de honor de la reina Victoria (Emily Blunt), su tatarabuela en la vida real. Su papel fue muy breve, pero logró que todos hablaran de ella.

The Young Victoria fue producida por Martin Scorsese y Sarah Ferguson, gracias a quien la realeza de 34 años fue elegida para el proyecto.

Muchos consideraron que su participación en la película que narra la vida temprana de la reina Victoria, así como su reinado, fue especial por la relación de sangre que hay entre la joven monarca y la monarca, ya que su árbol genealógico las une.

Lamentablemente para princesa Beatriz, la película no fue bien recibida por su abuela, la reina Isabel II, por todas las inexactitudes históricas que aparecen en el proyecto, aunque no le pudo reprochar nada por una simple razón: no trabaja para la realeza.

The Young Victoria fue la primera experiencia de la princesa en una película.

Debido a que la hija de Sarah Ferguson, a pesar de tener títulos reales, no trabaja oficialmente para la realeza, no recibe salario por parte de la Corona y tiene su propia carrera, alejada de la monarquía. Es por esto que las restricciones de aparecer en películas, tener sus propias cuentas de redes sociales y tener sitios web o blogs personales no aplican a ella.

Esto quiere decir que la podemos ver en futuros proyectos de televisión y cine si así lo desea, aunque es muy poco probable porque lleva una vida con perfil bajo, alejada de todos los flashes y medios de comunicación.