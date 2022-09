Maluma se sometió a una nueva operación de rodilla

En temporada de gira, todo se vuelve una locura vertiginosa que parece no tener fin y el tiempo de descanso es muy acotado. Shows, ensayos, pruebas de sonido, varios aeropuertos, entrevistas… ¿y cuando se ocupan los artistas de su salud? Precisamente, el fin de semana pasado, Maluma se vio obligado a pausar su gira Papi Juancho para someterse, una vez más, a una cirugía de rodilla en la que todo pasó rápidamente y ya se encuentra en reposo recuperándose.

La mañana del viernes pasado se encendieron las alarmas entre los millones de seguidores de Maluma, luego de que el cantante publicara una imagen de él hospitalizado y pidiera que le desearan buena suerte. El intérprete de éxitos como Sobrio y Corazón interrumpió su tour Papi Juancho para atender un problema de salud que le impedía realizar sus actividades con normalidad.

En la foto que posteó, el colombiano de 28 años usa bata quirúrgica, gorra y cubrebocas. Se encuentra recostado en una camilla y ya está canalizado con una bolsa de oxígeno detrás. Aunque estar en un hospital no suele ser lo más agradable para cualquier persona, a Maluma se le ve sonriente y con la mejor actitud.

Maluma se operó nuevamente la rodilla.

“Al mal tiempo buena cara. Ya entro a una intervención pequeña en la misma rodilla, pero con sus oraciones y buena energía seguro todo saldrá bien. ¡Los amo y deséenme buena suerte!”, explicó en su cuenta de Instagram. Cabe recordar que en 2019, el astro de reggaetón ya había sido sometido a una operación de rodilla debido a una rotura de ligamentos y tres años después, de nuevo tuvieron que abrírsela por un motivo muy especial.

"Todo estará bien”, posteó Maluma en sus Stories con un fondo negro y una hora después, le dio a sus fans una buena noticia. Juan Luis Londoño Arias, como es su nombre real, salió bien de la cirugía y lo demostró al compartir un video junto a doctores, enfermeros y camilleros del hospital donde lo atendieron.

“Miren estas bellezas que me están cuidando aquí, vean. No, no, no, lo más duro, vean, vean”, expresó el cantante emocionado, celebrando con el personal médico lo bien que salió la operación. “Gracias al equipo. Todo salió perfecto. Gracias a Dios”, escribió junto tres emojis de rezo.

Maluma se operó la rodilla y fue una intervención exitosa.

Poco después, el artista explicó qué fue lo que le hicieron. Dijo que le intervinieron de nuevo la misma rodilla debido a que en la primera cirugía le pusieron unos tornillos biodegradables y la cabecita de uno de ellos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla. “Eso duele mucho, ni siquiera podía apoyar el pie, no lo podía doblar. Yo creo que fue por tanto ejercicio, la verdad, mucha actividad física. Gracias a Dios, ya estamos bien, la cirugía fue todo un éxito. Mi agradecimiento a los doctores, a las enfermeras, a todas las personas que estuvieron ahí. Y a ustedes en especial por el amor, el cariño y los mensajes de buena vibra”, expresó a través de un video que compartió en sus Insta Stories.

Maluma consideró que esto que le sucedió, también es una señal de que debe manejar las cosas con un poco más de calma. “A veces me gusta hacer de todo a la misma vez y hay que darle un poco de orden y paciencia, paciencia”.

Con optimismo, el originario de Medellín, Colombia mencionó que la intervención no es más que otra raya para el tigre, por lo que él seguirá adelante y no le fallará a sus fans en los conciertos. “Viene la recuperación, los conciertos y todo siguen en pie. Así me toque cantar en una silla de ruedas, como sea y donde sea, voy a estar para ustedes, así que no se preocupen. Ahora, mucha disciplina, descanso, reposo y a seguir soñando que esto me motiva. Vamos a volver y más fuertes. Feliz día y gracias por los mensajes. Los amo”, concluyó.