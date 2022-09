Cómo es la relación de Lili Estefan y Raúl de Molina fuera de la pantalla

"El Gordo y la Flaca" se emitió por primera vez el 21 de septiembre de 1998 por Univisión y desde entonces se mantiene con gran éxito en la pantalla chica. Sus históricos conductores, Lili Estefan y Raúl de Molina, revelaron en varias oportunidades como es su vínculo, que lleva 24 años y parece muy sólido delante de las cámaras.

Desde sus inicios, el programa combina entrevistas con actores, músicos y otras celebridades, con los informes sobre sus idas y venidas. Actualmente los acompaña Clarissa Molina, reina de Nuestra Belleza Latina 2016, quien se desempeña como co-conductora y opina sobre los temas de la actualidad.

La metodología de "El Gordo y La Flaca" siempre fue la misma: El Gordo, personaje de Raúl de Molina, es con frecuencia irreverente en su actitud que es equilibrada de manera más recatada por La Flaca, interpretado por Lili Estefan. Ambos lograron una química muy particular que les valió mucha audiencia y miles de fanáticos quienes los acompañan todos los días.

¿Cómo se llevan Lili Estefan y Raúl de Molina?

En una entrevista que dio, Lili Estefan reveló que el éxito del programa tiene que ver con la buena relación que tiene con su colega y el cariño que siente por él. "Pasamos el cáncer de Raúl, que tuvo cáncer en un riñón, y eso para mí fue fuertísimo y me marcó. Me di cuenta de que de haber perdido a Raúl, el programa no sería igual. Hay un solo Gordo y una sola Flaca", contó a Univisión.

Cuando le llegó la propuesta de conducir "El Gordo y La Flaca" creyó que no iba a funcionar porque nunca pensó en que podría conectar con Raúl de Molina, ya que le parecía verdaderamente "irreverente". Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que era "suave y querido" y nunca más se separaron.

Lili Estefan, Raúl de Molina y Clarissa Molina en el piso del programa.

"Eso ha cambiado mucho. Nosotros nos hemos complementado muy bien, al punto que es muy rico ir a trabajar. Cuando uno logra eso, se trasmite en la pantalla". La complicidad que muestran frente a las cámaras se convirtió en una gran amistad y hoy son inseparables, al punto que tienen una buena relación hasta con sus familias.

Ambos son muy especiales en la vida del otro y lo demuestran cada vez que tienen la oportunidad. Así lo hizo El Gordo en un posteo en Instagram con motivo del cumpleaños de su compañera: "FELICIDADES @liliestefan la más bella y mejor vestida de la televisión. Un beso muy grande del gordo que más te quiere. Hoy cumple menos que Lucia Méndez #happybirtdaylili".

