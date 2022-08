El motivo por el que Lili Estefan se divorció de Lorenzo Luaces

Lili Estefan se divorció de Lorenzo Luaces en 1997, luego de 25 años de matrimonio y dos hijos en común. Juntos tuvieron a Lorenzo Jr., nacido el 30 de octubre de 1999, y a Lina Teresa, nacida el 2 de agosto de 2002, y pese a la familia fuerte que formaron, la conductora decidió poner fin a la relación.

La ex pareja se casó el 22 de agosto de 1992 y siempre fueron elogiados por ser muy unidos, apoyarse mutuamente y hablar muy bien del otro. "Mientras más años paso al lado de mi marido, me doy cuenta que él me ha dejado ser yo", dijo Lili Estefan a "People en Español" en julio del 2016, un año antes de solicitar el divorcio.

Lorenzo Luaces es un empresario conocido, pero de bajo perfil que tiene un negocio de lavado de autos en Miami y se hace llamar "Carwash" porque tiene muchos negocios relacionados. Además, fue uno de los inversionistas del licor "Miami club Rum" que comercializa cuatro variedades de este producto.

Lili Estefan no perdonó las infidelidades de Lorenzo Lucaes

Fue en 2017 cuando a Lili Estefan y a Lorenzo Lucaes los chantajearon con $20.000 dólares por una serie de fotografías que mostraban las infidelidades del empresario. Unas semanas más tarde, la conductora reveló que se estaba divorciando de su marido y comenzó a contar algunos detalles sobre lo ocurrido.

En un episodio de "Red Table Talk: The Estefans", que condujo junto a su hermana Gloria Estefan y su sobrina, Lili Estefan aseguró que habría perdonado a Lorenzo Lucaes si se hubiera tratado de un hecho aislado. Si bien no dio mucha información, la conductora de "El gordo y la flaca" se enteró que fueron muchas las infidelidades de Lorenzo Luaces.

"En verdad creía que tenía una vida perfecta. Estaba tan equivocada y nunca lo vi hasta ese momento (...) Eres leal a ese hombre en todo momento, él pasa por el infierno y regresa y tú estás ahí, apoyas, construyes, amas. Y luego, al final, piensas: '¿Por qué eliminaron mi puesto?'", expresó.

Lili Estefan tiene 55 años.

Y agregó: "A mí la vida me cambió en septiembre 11 de 2017, saliendo del huracán Irma me entero de lo que está pasando y de ahí para allá, no tuvimos chance de salvar la familia, de salvar el matrimonio, no se pudo y eso conlleva un proceso muy fuerte. Sin embargo, en esta pandemia yo encuentro como que ya nadie quiere darme un consejo, ya nadie tiene que decirme".

