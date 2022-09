Julia Roberts presume su encandilante belleza a sus 54 años

Julia Roberts es una de las actrices más queridas e importantes de Hollywood. Con 54 años, a lo largo de su carrera ha sido reconocida por sus grandes papeles en la industria del cine y ha demostrado que es dueña de un gran talento. Además, a esto se le suma que la brillante rubia posee una gran belleza que a diario cosecha seguidores en todas partes del mundo.

La protagonista "Mujer bonita" se hizo conocida en la década del '90 con actuaciones que la llevaron a ser nominadas a grandes premios de todo tipo.

Julia Roberts es dueña de una gran belleza a sus 54 años.

Uno de sus logros más importantes de Julia Roberts fue el que consiguió en 1999 cuando se convirtió en la primera mujer en ser considerada la intérprete más rentable del año por los distribuidores estadounidenses, gracias a los éxitos de Notting Hill y Runaway Bride, manteniendo el liderato femenino durante diez años hasta que Sandra Bullock lo consiguió en 2009.

Su premio más importante fue cuando ganó el Oscar en el año 2000 por su actuación en la película Erin Brockovich. La misma fue dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por espectacular rubia. Por su parte este largometraje es una dramatización basada en la historia verídica de Erin Brockovich-Ellis, una activista ambiental que logró una importante victoria judicial contra la Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

Julia Roberts fue una de las actrices más importantes de la pantalla grande.

Hace alguna horas, Julia Roberts realizó una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram que demostraron que su belleza se mantiene intacta a sus 54 años. En su feed de la mencionada red social se puede ver una foto donde la popular actriz luce un look casual que enalteció su belleza natural. Junto a la foto se puede leer la frase: "Ah Summer, thanks for the memories" (Ah verano, gracias por los recuerdos).