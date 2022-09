¿Cazzu abusó con el botox?

Muy por el contrario a los rumores que vinculan amorosamente a la cantante Belinda con un atractivo y millonario empresario, se encuentra la novia de Christian Nodal, Cazzu, quien en estos momentos está en el ojo del huracán ya que es criticada por abusar del botox y lucir deformada. Muchos fans aseguran que la cantante argentina ha abusado con el producto estético luego de que la artista publicara en sus redes sociales una serie de fotos donde se la ve irreconocible.

Por otra parte, Cazzu y Nodal parece ser que están más enamorados que nunca, y de acuerdo con personas cercanas al intérprete de “Adiós Amor”, la argentina le ha regresado la estabilidad emocional que perdió tras el fin del compromiso con Belinda en el pasado mes de febrero.

La primera vez que fueron captados los artistas juntos fue en junio de este año, y aunque en ningún momento ninguno de los dos ha confirmado el noviazgo, lo cierto es que se dejan ver cada vez más en situaciones muy románticas. Es así que los famosos han decidido no ocultar más su amor, por lo que ahora la pareja ha sido captada besándose, viajando y hasta disfrutando de conciertos juntos.

Cazzu publicó una serie de fotos en sus rede sociales donde aparece con el rostro irreconocible.

¿Cazzu abusó del botox?

A través de su cuenta de Instagram, Julieta Emilia, el verdadero nombre de Cazzu, compartió con sus más de 10 millones de seguidores en Instagram unas fotografías en las que su cara luce muy hinchada y brillosa, incluso algunos confiesan que creyeron que no se trataba de ella, sino de "una doble".

Y es que si estas imágenes no hubieran salido del perfil oficial de la novia de Nodal, muchos hubieran creído que no era ella, pues luce verdaderamente irreconocible y muchos aseguran que se ve mal.

Cazzu fue criticada por su nueva apariencia.

Al ver estas imágenes, los fans no han dudado en criticar su nueva apariencia, ya que a sus 28 años de edad ya no luce su belleza rebelde que la caracterizaba. "Alguien más vio que se re hizo algo en la cara", "¿qué le pasó a su cara en la primera foto?", "juro que pensé que era alguien disfrazada de Cazzu", "¿que te pasó? Lo que sea que estés consumiendo o practicando o lo que sea que estés habituando, déjalo, en serio te ves demacrada y siempre has sido la mejor, pero así no", fueron algunos de los comentarios.