Britney Spears criticó fuertemente a Jennifer Lopez y se desahogó en las redes

Britney Spears tuvo ayer un momento de sincericidio en las redes sociales y habló de lo difícil que fue para ella estar bajo la tutela de su padre durante 14 años. En su cuenta oficial de Instagram compartió un mensaje dividido en dos partes donde habló de todos y hasta criticó fuertemente a Jennifer Lopez sobre que ella no sería tratada de la misma manera si hubiera pasado por lo que ella pasó.

El 1 de febrero de 2008, Britney fue colocada involuntariamente bajo una tutela por parte de su padre, Jamie Spears y el abogado Andrew M Wallet después de mostrar a la corte un comportamiento errático de la cantante. En noviembre del año pasado un juez oficializó el fin de la tutela para la intérprete de la canción "Baby one more time".

El mensaje que compartió Britney en su cuenta de Instagram.

El comunicado que compartió y que luego borró Britney Spears en su cuenta oficial de Instagram comenzó de la siguiente manera: "Después de 14 años de decirme que no a lo que quería... se arruinó para mí... pero esa no fue la peor parte... la peor parte fue que mi familia me encerró en ese lugar durante cuatro meses".

El mensaje de Britney continuó diciendo "Me gustaría que alguien le dijera a Jennifer Lopez que se siente estar ocho horas al día, siete días a la semana... sin auto, seguridad propia. Me gustaría ver a un equipo de gestión decirle a Jennifer Lopez que pase por lo que yo pasé... ¿qué diablos crees que ella haría? Su familia NUNCA permitiría eso".

Britney se desahogó en redes sociales.

Por otra parte, en el mensaje que compartió en sus redes Britney reveló que su equipo de seguridad le indicó que permaneciera en el interior y, sin una "puerta para la privacidad", pudo verla "cambiarse desnuda y ducharse". La artista de Toxic luego dijo que le quitaron abruptamente la medicación que tomaba normalmente y la "drogaron con litio".