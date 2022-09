Esta es la película de terror que perturbó a Martín Scorsese y no lo dejó dormir

Es uno de los géneros más bastardeados de la industria cinematográfica por sus tramas o personajes ridículos, por sus clichés, por sus escenas y resoluciones repetitivas, por lo poco creíble del desarrollo, sin embargo, todavía existen directores que se toman muy en serio el trabajo de asustar y perturbar a la audiencia y salvan al ‘terror’ para que siga respirando e inquietando en la pantalla grande. De hecho, Martín Scorsese se sinceró sobre las últimas cintas que vio y hay una en especial que le resultó brillante y tuvo la capacidad de quitarle el sueño.

Martin Scorsese es una de las mentes más aclamadas de la historia de la cinematografía y sus películas se han convertido en grandes clásicos a lo largo de su trayectoria. Ante esto, se deja en claro que es un hombre que ha visto innumerables cintas y se puede llegar a pensar que ya nada puede puede sorprenderlo, pero dejó una declaración acerca de un film de terror que vio en las últimas semanas y le generó tanto miedo que le fue difícil dormir tranquilamente.

Pearl, la película de terror que no dejó dormir a Martín Scorsese.

Pasan los años y algunos géneros se quedan estancados, al punto de morir definitivamente y no tener un punto de retorno, pero existen casos como el terror que se reinventa constantemente y se posiciona como el más destacado entre el resto. En la era actual tenemos a directores que han impulsado esta cuestión como Jordan Peele (Get Out, Us, Nope), Ari Aster (Hereditary, Midsommar) y Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse), pero este año quien sorprendió fue Ti West con X y su precuela Pearl.

En marzo de este año llegó X, película escrita, dirigida y producida por Ti West, ambientada a finales de los años 80, donde un grupo de jóvenes cineastas se proponen hacer un film para adultos en Texas, pero cuando sus anfitriones los atrapan en el acto, el elenco se encuentra en una lucha desesperada por sus vidas. Lo que se supo después fue que el cineasta rodó en secreto una precuela llamada Pearl, sobre el personaje de Mia Goth.

Ante este lanzamiento, el mismísimo Martin Scorsese se deshizo de halagos hacia el director: "Las películas de Ti West tienen un tipo de energía que es tan raro en estos días, impulsada por un amor puro y sin diluir por el cine". También habló sobre la precuela: "Lo sientes en cada cuadro. Una precuela de X hecha en un registro cinematográfico diametralmente opuesto (piense en los melodramas de color de Scope de los años 50, Pearl es salvaje, fascinante, profundamente, y quiero decir profundamente, inquietante de 102 minutos. West y su musa y socia creativa Mia Goth realmente saben cómo jugar con su público antes de clavarnos el cuchillo en el pecho y empezar a torcernos".

Pearl, la película de terror que perturbó a Martín Scorsese.

En este sentido, en una reseña enviada a A24 y publicada por Slash Film, declaró que Pearl le generó problemas al momento de dormir: "Estaba cautivado, luego perturbado, luego tan inquiero que tuve problemas para conciliar el sueño. Pero no podía dejar de mirar". La precuela Pearl se estrenó en cines de Estados Unidos el pasado 16 de septiembre y se aguardan novedades para su lanzamiento a nivel global.