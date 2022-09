¿Por qué Florence Pugh tiene un acento ruso?

Florence Pugh, de 26 años, hizo su debut actoral en el 2014 en la película dramática The Falling y se convirtió en una de las actrices más importantes de su generación, al punto de ser nominada a un Premio Oscar por su trabajo en Mujercitas. La actriz tiene un tono que la distingue, pero que se debe a los problemas de salud por los que tuvo que atravesar.

Quien escuche hablar a la británica puede notar que su voz es ronca, una característica que lleva desde niña. Florence Pugh nació el 3 de enero de 1996 en Oxford, Inglaterra, y al poco tiempo su familia se mudó a España con la esperanza de poder tratar un problema recurrente que resultó diagnosticado como traqueomalacia.

"Es la razón por la que tengo una voz profunda y por la que sueno como un ganso cuando me río", contó divertida en una entrevista donde también reveló que la llevaban muy seguido al hospital. Esto fue aterrador para ella y sus padres cuando era joven, pero con el tiempo logró revertir gran parte de la situación y hoy solo sufre de una tos seca cuando habla.

La traqueomalacia es una debilidad y flacidez de las paredes de la tráquea (vías respiratorias) y se desarrolla después del nacimiento. Según Medline Plus, cuando no es tratado los problemas respiratorios empeoran al toser, llorar o por infecciones en las vías respiratorias altas como la neumonía, una infección que Florence Pugh atravesó mientras filmaba Black Widow.

Pero, al mismo tiempo, esta infección la ayudó a mejorar su papel de Marvel donde interpretó a Yelena Belova, la hermana menor de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), y cuya voz ronca la ayudó a mejorar el acento ruso, ya que el personaje era una espía nacida en Moscú, en la Rusia soviética.

Florence Pugh nació en Inglaterra.

"Tenía miedo porque mi acento ruso iba a estar allí y no sabía cómo sonaba. Interpreto a un personaje que nadie ha visto antes, pero que han leído sobre ella. No sabía si la gente me iba a odiar", reveló Florence Pugh. Lo cierto es que la actriz tiene un acento británico, pero usó sus problemas de voz para potenciar sus personajes.

¿Sabías esta curiosidad sobre la salud de Florence Pugh?