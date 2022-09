Los primeros trabajos de Galilea Montijo antes de ser famosa

Galilea Montijo tuvo que esforzarse mucho para alcanzar el lugar que tiene hoy en día como conductora y estrella famosa de la televisión mexicana. La tapatía comenzó desde muy abajo con pequeños trabajos mientras le iban surgiendo nuevas oportunidades que aparecían en su camino.

Ha contado en varias ocasiones que inició su carrera en el canal “Ritmoson Latino”, donde se encargaba de presentar los videos musicales y leer los mensajes que los televidentes enviaban. Pero ¿qué hacía antes de llegar a la televisión? ¡Vamos a averiguarlo!

¿De qué trabajaba Galilea Montijo antes de conducir en la pantalla chica?

Durante sus comienzos en el mundo del espectáculo, a la entonces jovencita Galilea Montijo le surgieron pequeños trabajos que le permitieron mantenerse financieramente estable.

En alguna ocasión, la modelo recordó que ella trabajó bailando en antros de la ciudad de Guadalajara. Allí formaba parte de un grupo compuesto por tres chavos y tres chavas que se encargaban de hacer algunos shows generalmente para dar comienzo a la noche.

“Todo lo que me he dedicado siempre lo he hecho con la frente en alto y si hubiera sido teibolera, también hubiera salido y me hubiera encantado, no me avergüenza absolutamente nada”, dijo muy orgullosa sobre sus inicios la mexicana nacida en Jalisco.

Después de un tiempo se dio cuenta de que no era lo que ella quería, así que decidió mudarse a la Ciudad de México en busca de oportunidades. Su primera participación fue en un pequeño trabajo dentro del programa infantil de concursos TVO en 1991, pero su primer gran proyecto, y responsable de abrir su camino, fue La chica TV, un concurso de belleza donde se consagró como ganadora.

Galilea Montijo siempre ha sido muy chambeadora.

En 1994 obtuvo su primer papel como conductora en Ritmoson Latino donde permaneció hasta 1998. Después de eso trabajó con Héctor Sandarti en Fantástico amor. Estas dos experiencias fueron las que le dieron las herramientas para poder enfrentar el desafío de sumarse a Hoy.

Galilea Montijo ha dicho en más de una ocasión que cada uno de los trabajos que ha tenido la ayudaron a convertirse en la famosa conductora que es en la actualidad: una de las favoritas de México y de toda Hispanoamérica.

¿En qué proyecto conociste a Galilea Montijo?