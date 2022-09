Por qué se odian Shakira y Thalía

Shakira está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida tras la polémica separación de Gerard Piqué luego de 12 años de amor y dos hijos en común. Todo se dio en medio de rumores de infidelidades por parte del futbolista y a eso se le suma que él ya encontró el amor en una joven de 23 años.

Parece que la estrella del Barcelona engañó a la madre de Sasha y Milán en más de una ocasión y ella lo habría descubierto al contratar un investigador privado. Sin embargo todas son especulaciones de la prensa y hasta el momento no se tiene la versión oficial de los hechos.

Shakira.

A raíz de todo lo que está viviendo Shakira, salieron a la luz muchos datos sobre su vida, algunos de ellos medios olvidados. Es por ese motivo que se habló de la mala relación que fue teniendo con colegas a lo largo de su carrera, como por ejemplo con Thalía.

Dicen que la colombiana y la mexicana no se pueden ni ver, pese a ser dos de las más grandes artistas latinas de la historia. Lo cierto es que las dos cantantes con años de trayectoria no tienen ninguna canción juntas, lo que es un claro ejemplo que entre ellas no hay mucha onda.

La prensa especializada asegura que Thalía y Shakira no se pueden ni ver y mucho menos trabajar juntas. Todo tendría su origen hace varias décadas atrás, cuando la artista mexicana dijo que con su colega tenían diferentes formas de sentir la música y de vivirla.

Ante estas palabras, la oriunda de Barranquilla rechazó una propuesta de sus productores de grabar una colaboración juntas diciendo que Thalía tenía menos popularidad que ella y que prefería buscar a una artista de su calibre.

Thalía.

Además, también se rumorea que Shakira siempre creyó que la cantante de Amor a la mexicana se quería “colgar” de su fama y de la popularidad que ella había ganado en países europeos, algo que a Thalía le falta. ¡Polémico!