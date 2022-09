El cambio de look de Evaluna que revolucionó las redes

Evaluna Montaner es una de las actrices y cantantes venezolanas más exitosas del momento y de las preferidas por un gran público. Durante los últimos años ha sabido ganarse el corazón de sus seguidores en las redes, ya sea por su relación con Camilo o su día a día junto a su familia. Esta vez revolucionó a todos con un cambio de look. Mírala.

Ya no es solo la hija de Ricardo Montaner. Evaluna viene haciendo su propio camino más allá de que su popularidad ha ido en aumento desde que se casó con el cantante Camilo. El Instagram que utiliza para mantener contacto con sus más de 20 millones de fans es uno de los más buscados.

Entre todas las novedades que comparte, sus experiencias de vida, sus viajes, sus trabajos, proyectos personales y su vida en familia, esta vez utilizó las redes para revelar su nueva imagen que enloqueció a todos.

Evaluna revolucionó con cambio de look

Cada vez se impone más. Evaluna se atrevió a cortarse el cabello y lo hizo ella misma. Como si fuese poco, se animó a pintárselo y generó cientos de inmediatas reacciones entre sus seguidores de Instagram.

"Me lo corté y me lo pinté" escribió Evaluna Montaner en su perfil de Instagram. Este cambio de look es toda una tendencia hace tiempo, se trata del famoso corte bob o corte carré que muchas famosas están apostando.

Además, también decidió cambiar su color de cabello, se tiñó sola y ahora es negro. Todo lo combinó a la perfección con un corpiño de bikini negro y una falda cuadrillé estilo tenis a colores beige y marrón.

Evaluna luciendo su cambio de look en su Instagram.

Revolucionó a los fans

Dicha publicación de Evaluna con su nuevo cambio de look revolucionó las redes y en pocas horas ya sumaba más de un millón y medio de "likes". Además, se vieron casi 8 mil comentarios y todos a puros halagos.

Los fans la aplaudieron y no solo por su nuevo look, sino por la valentía de haberlo hecho ella misma. Entre los cientos de comentarios que le dejaron sus fanáticos, estos fueron algunos: “Guapa”, “Muy fire”, “Me encanta el pelo”, "Preciosa que eres chica", "Pura belleza de mujer", “Qué hermosa” y “Amo”.

Y tú, ¿qué mensaje le enviarías por su nuevo corte?