Las celebridades que no soportan a Galilea Montijo

Galilea Montijo tiene millones de fanáticos en todo el mundo, a quienes conquistó con su gran carisma y talento frente a las cámaras. Sin embargo, la mexicana tuvo varios enfrentamientos con muchos colegas a lo largo de los años, incluso con Andrea Legarreta con quien comparte piso en el programa "Hoy".

Una de las peleas más mediáticas que tuvo fue hace más de 10 años con la conductora Laura Bozzo, cuando ésta última también trabajaba para Televisa. Según se conoció, la peruana habría pedido que le cambien el horario laboral a Galilea Montijo porque no le gustaba cruzarse con ella en los pasillos.

Por este motivo, ambas tuvieron una enemistad que duró años y en abril del 2021 se reencontraron en el concurso de baile "Las estrellas bailan en Hoy". Si bien pudieron convivir y se llevaron bien, lo cierto es que no son amigas y prefieren mantenerse lo más lejos posible.

Otra de las personas con la que Galilea Montijo tuvo problemas fue con Inés Gómez Mont, quien se encuentra actualmente prófuga de la justicia. La ex conductora de "Ventaneando" dijo que la mexicana buscaba únicamente hombres adinerados para casarse y la llamó "Doña Table", ya que algunos indican que sus inicios fueron como bailarina de centros nocturnos.

Las peleas de Galilea Montijo también fueron delante de cámara: en 2011 estaba conduciendo el programa "Hoy" y comenzó a hablar sobre una pareja de celebridades del momento, a lo que su compañera, Shanik Berman, opinó. La ex conductora de "Pequeños Gigantes" la contradijo todo el tiempo hasta que Berman salió del piso y le dijo "¿Para qué incomodo a la señorita? Quédate con tu programa".

A muchos les sorprendió cuando la propia Andrea Legarrate, histórica conductora de "Hoy", reveló que ella también tuvo problemas con Galilea Montijo. Sin embargo, las discusiones no se hicieron mediáticas y explicó que pudieron solucionar sus problemas de puertas para adentro para no afectar a su trabajo.

El último conflicto que tuvo la mexicana fue con la actriz y conductora Lilí Brillanti, con quien trabajó hace más de 20 años. Nunca lograron cosechar una amistad por sus constantes roces e incluso Brillanti dijo que su colega trató de agredirla en varias ocasiones y Galilea Montijo no dudó en salir a defenderse.

"Se me acercaba y me ponía la cara. Me ponía la cara y me decía: ‘Pégame, ándale, pégame’. Y yo me acuerdo que hasta me enterré las uñas (...) y decía: ‘Por favor, Dios mío, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar’. Hasta que le dije: ‘No, ¿sabes qué? No voy a caer en tu juego'", relató Montijo.

