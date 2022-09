La ex de Leonardo DiCaprio con la que Gerard Piqué habría engañado a Shakira

Ya pasaron algunos meses desde que se dio a conocer la escandalosa separación de Shakira y Gerard Piqué. Todo comenzó como un rumor que finalmente la artista colombiana terminó admitiendo por medio de un comunicado de prensa, en el que pidió respeto por sus dos niños, Sasha y Milán.

Pero la situación desde aquel día empeoró, porque tiempo después se conoció que el futbolista del Barcelona ya tenía un nuevo amor, Clara Chía Marti, una joven de 23 años que desde hace un tiempo habría llevado a trabajar a una de sus empresas como organizadora de eventos.

Piqué y su nueva novia.

Siempre se puede redoblar la apuesta. Por un lado Shakira lucha contra el dolor que significa que el hombre con el que compartió 12 años de tu vida y con el que tuvo dos hijos la engañó y ya encontró un nuevo amor. Por el otro, se dice que Gerard Piqué le robó la novia al hermano de su mejor amigo, a quien luego despidió de su empresa.

Sin embargo, ahora salió un nuevo dato revelador sobre el deportista. En medio de la disputa legal por la división de bienes y las ganas de la artista de dejar Barcelona e instalarse en Miami, se conoció que su pareja no la habría engañado solo con Clara, sino que también con una exnovia de Leonardo DiCaprio.

Según el reportero español Jordi Marti, el más especializado en el tema, Gerard Piqué habría mantenido una relación extramatrimonial con la presentadora de televisión Israelí, Bar Rafaeli, quien salió con el actor de Hollywood de 2006 a 2011.

“A mi me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira. Esta crisis venía motivada porque le habría encontrado mensajes con Bar Rafaeli, pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos”, dijo el paparazzi.

Bar Rafaeli.

Por lo pronto, la modelo y empresaria no se refirió al respecto ni salió a desmentir la información, algo que tampoco hicieron hasta el momento el futbolista y la cantante colombiana. Pero se rumorea que fueron varios los amoríos que mantuvo el astro de la pelota a lo largo de los 12 años que compartió junto a la madre de sus hijos, y que poco a poco irán saliendo a la luz.